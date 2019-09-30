Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъМИД России заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

Группировки «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ) уничтожены в Сирии, в том числе при помощи России, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
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с чего всё началось

В МИД заявили об уничтожении в Сирии группировок ИГ* и "Ан-Нусра*"

ООН, 30 сен - РИА Новости. Главные силы запрещенных в России террористических группировок ИГ и "Джебхат ан-Нусра" в Сирии уничтожены, но борьбу с очагами терроризма в стране, в том числе в Идлибе, надо продолжать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
РИА Новости12:11

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МИД России объявил об уничтожении главных сил террористов в Сирии

Говорит Москва13:29

Россия рассказала об уничтожении главных сил террористов

Lenta.ru13:12

МИД заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

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МИД объявил об уничтожении главных сил ИГ и «Джабхат ан-Нусры» в Сирии

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В МИД РФ заявили об уничтожении главных сил террористов в Сирии

Интерфакс12:36

Россия заявила об уничтожении главных сил ИГ и «Ан-Нусры» в Сирии

Известия12:18

МИД России заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

Коммерсантъ13:00
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Армия и оружие

В России стартовал осенний призыв на военную службу

Осенний призыв на военную службу стартовал в России: армию должны пополнить около 132 тысяч человек, что на полтысячи меньше, чем в прошлом году.
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Армия и оружие

Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»

Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия вчера в 10:16
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Момент удара по НПЗ в Саудовской Аравии попал на видео

Телеканал 360° 05:47
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На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.
Российская газета 21:36
Политика

Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы

Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
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В Минздраве назвали полезные для сердца продукты

Газета.Ru 28 сентября в 21:46
Общество

Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 октября 2019 года

Читайте гороскоп на завтра и вы сможете спрогнозировать события предстоящих суток, избежать ошибок, и поднять настроение себе и своим близким.
Волжская новь 05:34
Политика

Президент Перу объявил о роспуске парламента

Президент Перу Мартин Вискарра в понедельник объявил о роспуске Конгресса (однопалатного парламента страны).
ТАСС 19:03
Армия и оружие

Шведский флот возвращается на подземную базу из-за «российской угрозы»

Штаб-квартира шведских военно-морских сил (ВМС) возвращается на подземную базу на острове Мускё, построенную для ВМС в 1950–1960-х годах.
Коммерсантъ 22:23
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Путин поздравил артистку Веру Васильеву с днем рождения

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За что Соловьев жестко раскритиковал новую песню Гребенщикова

Газета.Ru 15:33
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Дочь Галкина и Пугачевой устроила дома модный показ

Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза устроила дома модный показ.
Газета.Ru 09:29
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Кремль отреагировал на угрозы врачей НИИ Блохина уволиться

В Кремле надеются, что Минздрав примет меры для прояснения ситуации с врачами онкоцентра им. Блохина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 09:15
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
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Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе

В зону боевых действий в Донбассе приезжают граждане разных стран мира, чтобы воевать на стороне Украины, заявил командир формирования «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили 29 сентября в интервью телеканалу ObozTV.
REGNUM 01:53
Политика

Названа цель иностранного визита генпрокурора США

Отмечается, что Барр проводил переговоры с представителями властей с целью расследования по делу о вмешательстве в выборы США со стороны России в 2016 году.
Газета.Ru 17:49
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Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»

Вести.Ru 16:26
Политика

Михаил Бабич стал первым заместителем Орешкина

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич стал первым заместителем министра экономического развития.
РБК 13:34
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Общество

Правительство напомнило об увеличении зарплат бюджетников на 4,3%

В январе в Минтруде РФ сообщили, что в федеральном бюджете предусмотрены финансовые средства на индексацию фонда оплаты труда работников федеральных государственных учреждений на 4,3% с 1 октября 2019 года.
Интерфакс 17:57
Армия и оружие

Трамп заявил о проведенной полной модернизации ядерных сил США

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о проведенной полной модернизации ядерных сил страны, а также о принятии на вооружение нового военного оборудования.
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Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru 17:31
Единоборства

Александр Емельяненко объяснил, почему не выйдет на бой с Харитоновым

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко объяснил, почему не будет выходить на поединок с соотечественником Сергеем Харитоновым.
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Армия и оружие

Новейший МРК «Ингушетия» вышел на испытания в Чёрное море

Новейший малый ракетный корабль «Ингушетия» вышел на заводские ходовые испытания в Чёрное море, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
RT на русском 07:44
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Xiaomi показала распаковку самого дорогого смартфона Mi Mix Alpha

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Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
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Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
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С улыбкой по жизни. Ученые научились восстанавливать зубную эмаль раз и навсегда

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Политика

Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.
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