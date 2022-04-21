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МИД России заявил о закрытии консульств Латвии, Литвы и Эстонии в Санкт-Петербурге

Россия закроет генконсульства Латвии, Литвы и Эстонии в Санкт-Петербурге, а также консульство Латвии и канцелярию генконсульства Эстонии в Пскове, сообщается
 на сайте МИДа.
РБК
Руководителям дипмиссий заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями по закрытию российских генеральных консульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства России в Эстонии (Тарту).
Взгляд.ру
Дипломатам придется покинуть страну, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
Труд
«Послу Российской Федерации надлежит уехать из Литвы, литовский посол вернется из Москвы в ближайшее время», —привело слова Ландсбергиса Литовское радио и телевидение.
Международная жизнь

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МИД России заявил о закрытии консульств Латвии, Литвы и Эстонии в Санкт-Петербурге
Lenta.ru09:19
Россия отзывает согласие на работу генконсульств Латвии, Эстонии и Литвы
ТАСС06:02
Россия закрывает консульства Латвии в Петербурге и Пскове, а также генконсульства Эстонии и Литвы
Весьма05:49
В Петербурге закроются генеральные консульства Латвии, Литвы и Эстонии
78.ru05:50
Россия объявила персонами нон грата всех сотрудников консульств Литвы, Латвии и Эстонии
RT на русском05:49
Россия закрывает консульства Латвии, Литвы и Эстонии
Коммерсантъ05:49
Россия закрыла консульства стран Балтии и объявила их сотрудников персонами нон грата
РИА Новости06:00

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