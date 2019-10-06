Политика

RT на русскомRT на русскомМИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой

Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
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В МИД России возмутились задержанием депутата Госдумы в США

РБК09:08

МИД выразил протест США в связи с допросом депутата Юмашевой в Нью-Йорке

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МИД России назвал враждебной акцией допрос депутата Юмашевой в США

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МИД РФ заявил протест властям США в связи с допросом депутата Юмашевой

ТАСС06:56

МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой

RT на русском06:26
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Инга Альбертовна Юмашева
Российский депутат
Российская теле- и радиоведущая, журналист. Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва.
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