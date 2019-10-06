Депутат Государственной Думы Инга Юмашева получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу. Инга Юмашева координирует в ГД работу группы по связям в Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге.

с чего всё началось

Поведение спецслужб США в отношении депутата Госдумы — это циничная провокация. Очевидно, что в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений. Действия, которые создают негативную атмосферу, недопустимы и заслуживают осуждения.

Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». Об инциденте сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, назвавший неприемлемыми такие действия Вашингтона.

ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка

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