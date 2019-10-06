МИД России назвал организованный в Нью-Йорке допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой «очередной враждебной провокацией». Согласно сообщению Департамента и печати ведомства, эти действия направлены на ухудшение атмосферы российско-американских отношений.

МИД РФ выразил протест США в связи с допросом депутата Юмашевой

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