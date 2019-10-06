Политика

RT на русскомRT на русскомМИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой

Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
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МИД России назвал враждебной акцией допрос депутата Юмашевой в США

Коммерсантъ06:37

МИД выразил протест США в связи с допросом российского депутата

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Россия выразила протест США за допрос депутата Госдумы

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МИД назвал враждебной акцией допрос депутата Госдумы сотрудником ФБР

Ведомости06:33

МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой

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В Киеве проходит очередная акция протеста против подписания Украиной «формулы Штайнмайера» (она определяет порядок проведения выборов в Донбассе и присвоения территории особого статуса), сообщает УНИАН.
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Наука

Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса

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Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
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В Австрии подросток убил пять человек на горнолыжном курорте.
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Несколько фанатов «Зенита» были задержаны перед матчем с «Уралом»

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В Новороссийске пьяный депутат сбил ребенка и скрылся

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Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
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Умер экс-барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер

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По меньшей мере три взрыва прогремело неподалеку от места проведения пивного фестиваля «Октоберфест» в городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния) вблизи Лос-Анджелеса, передает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.
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Запрет на хостелы в жилых домах, ужесточение правил перевозки детей в автобусах, увеличение НДС на пальмовое масло и одновременное снижение этого налога на ягоды и фрукты — эти и многие другие изменения вступили в силу с 1 октября.
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Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру

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Покрас Лампас восстановил свою испорченную работу в Екатеринбурге

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Политика

МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка стороннику FETO в Twitter

МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США в Анкаре за то, что аккаунт американского посольства поставил в Twitter лайк сообщению, враждебному по отношению к турецкой Партии националистического движения.
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Шоу-бизнес

Вдова Караченцова расплакалась в театре

Театр «Ленком» заранее готовил вечер памяти актёра.
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Политика

Кремль допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите АТЭС в ноябре.
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Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
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Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги

Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
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Онищенко рассказал о влиянии сокращения зимы на биоритмы

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU отметил, что возможное сокращение зимнего периода в России может повлиять на биологические ритмы россиян.
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Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии

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По сведениям от бывших и действующих сотрудников Белого дома, осведомленных о содержании переговоров президента США с иностранными лидерами, Трамп при обсуждении "дела Скрипалей" с Мэй был убежден, что существуют серьезные основания для сомнений в ее версии о причастности Москвы к инциденту в Солсбери.
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Инга Альбертовна Юмашева
Российский депутат
Российская теле- и радиоведущая, журналист. Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва.
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