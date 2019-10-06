Политика
RT на русскомМИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой
Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
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МИД объяснил допрос депутата Юмашевой неспособностью США контролировать спецслужбы
Московский Комсомолец06:38
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Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
RT на русском 04 октября в 18:05
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Футбол
Футболист «Локомотива» Смолов получил травму в матче РПЛ с «Арсеналом»
Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов травмировался в первом тайме матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
RT на русском 08:04
Политика
В Киеве люди вышли на новую акцию против «формулы Штайнмайера»
В Киеве проходит очередная акция протеста против подписания Украиной «формулы Штайнмайера» (она определяет порядок проведения выборов в Донбассе и присвоения территории особого статуса), сообщает УНИАН.
РБК 07:58
Наука
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.
РИА Новости 01:48
Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 07:42
Религия
Российских детей захотели учить церковнославянскому языку вместо английского
В РПЦ призвали родителей сначала учить детей церковнославянскому языку, а «потом, может быть, греческому», но не английскому.
Lenta.ru 07:45
Происшествия
Подросток убил пять человек на австрийском курорте
В Австрии подросток убил пять человек на горнолыжном курорте.
Известия 05:32
Происшествия
В Новороссийске пьяный депутат сбил ребенка и скрылся
Известия вчера в 14:15
Экономика
Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru вчера в 11:08
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, собирается замуж
Напомним, что Маргарите Грачевой в пылу ревности муж отрубил кисти обеих рук.
Медпульс 04 октября в 12:30
Музыка
Умер экс-барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер
Бывший барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер умер на 81-м году жизни.
News.ru 08:01
Происшествия
В США на пивном фестивале произошло три взрыва
По меньшей мере три взрыва прогремело неподалеку от места проведения пивного фестиваля «Октоберфест» в городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния) вблизи Лос-Анджелеса, передает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.
РБК 05:06
Экономика
Как изменения в законодательстве коснулись бизнеса
Запрет на хостелы в жилых домах, ужесточение правил перевозки детей в автобусах, увеличение НДС на пальмовое масло и одновременное снижение этого налога на ягоды и фрукты — эти и многие другие изменения вступили в силу с 1 октября.
Lenta.ru 04 октября в 10:34
Шоу-бизнес
Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру
Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Политика
МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка стороннику FETO в Twitter
МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США в Анкаре за то, что аккаунт американского посольства поставил в Twitter лайк сообщению, враждебному по отношению к турецкой Партии националистического движения.
RT на русском 08:02
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова расплакалась в театре
Театр «Ленком» заранее готовил вечер памяти актёра.
7Дней.ру 04 октября в 00:00
Политика
Кремль допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС
Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите АТЭС в ноябре.
Ведомости 07:29
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Общество
Онищенко рассказал о влиянии сокращения зимы на биоритмы
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU отметил, что возможное сокращение зимнего периода в России может повлиять на биологические ритмы россиян.
RT на русском вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии
Артистку заснял на видео мальчик, который тоже пришел в музей, чтобы познакомиться с экспонатами.
Народные новости вчера в 08:53
Фигурное катание
Фигуристка Трусова обошла Загитову на японском турнире
Александре Трусовой, фигуристке из России, удалось обойти свою соотечественницу Алину Загитову в японском турнире Japan Open, набрав 160,53 балла.
Discover24 вчера в 07:27
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Авто
Назван топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России в сентябре
Корейская Hyundai Creta остается самым продаваемым кроссовером (SUV) в России.
Автоновости дня 04 октября в 10:13
Политика
WP: Трамп сомневался в версии Мэй по «делу Скрипалей»
По сведениям от бывших и действующих сотрудников Белого дома, осведомленных о содержании переговоров президента США с иностранными лидерами, Трамп при обсуждении "дела Скрипалей" с Мэй был убежден, что существуют серьезные основания для сомнений в ее версии о причастности Москвы к инциденту в Солсбери.
Экономика сегодня вчера в 14:11