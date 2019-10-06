Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.

МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой

Происшествия В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Футбол Футболист «Локомотива» Смолов получил травму в матче РПЛ с «Арсеналом» Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов травмировался в первом тайме матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

Политика В Киеве люди вышли на новую акцию против «формулы Штайнмайера» В Киеве проходит очередная акция протеста против подписания Украиной «формулы Штайнмайера» (она определяет порядок проведения выборов в Донбассе и присвоения территории особого статуса), сообщает УНИАН.

Наука Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.

Здоровье Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.

Религия Российских детей захотели учить церковнославянскому языку вместо английского В РПЦ призвали родителей сначала учить детей церковнославянскому языку, а «потом, может быть, греческому», но не английскому.

Происшествия Подросток убил пять человек на австрийском курорте В Австрии подросток убил пять человек на горнолыжном курорте.

Экономика Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.

Политика Зеленский захотел вернуться на сцену Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.

Музыка Умер экс-барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер Бывший барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер умер на 81-м году жизни.

Происшествия В США на пивном фестивале произошло три взрыва По меньшей мере три взрыва прогремело неподалеку от места проведения пивного фестиваля «Октоберфест» в городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния) вблизи Лос-Анджелеса, передает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

Экономика Как изменения в законодательстве коснулись бизнеса Запрет на хостелы в жилых домах, ужесточение правил перевозки детей в автобусах, увеличение НДС на пальмовое масло и одновременное снижение этого налога на ягоды и фрукты — эти и многие другие изменения вступили в силу с 1 октября.

Шоу-бизнес Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.

Политика МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка стороннику FETO в Twitter МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США в Анкаре за то, что аккаунт американского посольства поставил в Twitter лайк сообщению, враждебному по отношению к турецкой Партии националистического движения.

Политика Кремль допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите АТЭС в ноябре.

Происшествия Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.

Общество Онищенко рассказал о влиянии сокращения зимы на биоритмы Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU отметил, что возможное сокращение зимнего периода в России может повлиять на биологические ритмы россиян.

Шоу-бизнес Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии Артистку заснял на видео мальчик, который тоже пришел в музей, чтобы познакомиться с экспонатами.

Фигурное катание Фигуристка Трусова обошла Загитову на японском турнире Александре Трусовой, фигуристке из России, удалось обойти свою соотечественницу Алину Загитову в японском турнире Japan Open, набрав 160,53 балла.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.