Политика

REGNUMREGNUMМИД России: заявления о ЧВК «Вагнер» в Ливии подтасованы

Москва, 9 июня 2020, 12:08 — REGNUM Заявления Госдепа США о якобы присутствии в Ливии бойцов частной военной компании «Вагнер» основаны на подтасованных данных. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Богданов в интервью египетской газете Al Ahram.
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От техники до «русских наёмников»: В МИД РФ раскрыли факты подтасовки в Ливии

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Армия и оружие

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За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
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Энергетика

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

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РБК вчера в 14:09
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Общество

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Общество

В России за сутки выявили 8595 случаев заражения коронавирусом

Суточный прирост случаев COVID-19 в России снижается второй день подряд, число новых составило 8595, сообщили в оперативном штабе.
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Авто

Конкурент Toyota Highlander от Geely вышел в продажу

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Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях

Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допуская превращения сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.
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Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения

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«Это конец»: Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП

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Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
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Общество

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Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
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Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

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Появились кадры опасного вождения Ефремова перед смертельной аварией

Перед смертельной аварией в центре Москвы заслуженный артист России Михаил Ефремов чуть не устроил еще одно ДТП.
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Свои подписи в проекте постановления поставили девять депутатов из трёх оппозиционных фракций — КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко».
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Стала известна степень опьянения Ефремова в момент аварии

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