Политика
REGNUMМИД России: заявления о ЧВК «Вагнер» в Ливии подтасованы
Москва, 9 июня 2020, 12:08 — REGNUM Заявления Госдепа США о якобы присутствии в Ливии бойцов частной военной компании «Вагнер» основаны на подтасованных данных. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Богданов в интервью египетской газете Al Ahram.
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Здоровье
Матвиенко ждет от регионов гибких решений по летнему отдыху для детей
Interfax-Russia.ru - Остается много вопросов по организации летнего отдыха детей, регионы должны принимать гибкие решения и поддерживать все оздоровительные лагеря независимо от форм собственности, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Интерфакс - Россия 05:28
Происшествия
В Нидерландах представили результаты анализа тел экипажа MH-17
Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH-17 рассказал о результатах исследований тел членов экипажа малайзийского Boeing, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:11
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК вчера в 14:09
Общество
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
Общество
В России за сутки выявили 8595 случаев заражения коронавирусом
Суточный прирост случаев COVID-19 в России снижается второй день подряд, число новых составило 8595, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:54
Авто
Конкурент Toyota Highlander от Geely вышел в продажу
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, сегодня, 8 июня, официальные дилеры марки начали прием заявок на новинку, которая позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 07 июня в 22:58
Политика
Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях
Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допуская превращения сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.
РБК 05:30
Авто
Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения
Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня вчера в 02:04
Происшествия
В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб
Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
Политика
Республиканцы предложат США новые санкции против России, Китая и Ирана
Планами о предложении новых санкций против России, Ирана и Китая поделился член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби.
Политическая Экспертиза 03:46
Транспорт
В Москве заработали все виды проездных
С отменой режима самоизоляции и пропусков на общественном транспорте Москвы снова заработали все виды проездных билетов.
Российская газета 05:31
Футбол
«Велес» хочет арендовать вратаря «Зенита»
Московский "Велес" хочет арендовать голкипера "Зенита" Никиту Гойло.
Soccer.ru 04:16
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Общество
В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы
Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
REGNUM 05:15
Политика
Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу
Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
Происшествия
Появились кадры опасного вождения Ефремова перед смертельной аварией
Перед смертельной аварией в центре Москвы заслуженный артист России Михаил Ефремов чуть не устроил еще одно ДТП.
Lenta.ru 05:03
Политика
Три фракции подготовили документ о недоверии председателю Мосгордумы
Свои подписи в проекте постановления поставили девять депутатов из трёх оппозиционных фракций — КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко».
REGNUM 04:04
Происшествия
Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО
Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23
Единоборства
Даниэль Кормье подписал контракт на бой со Стипе Миочичем
В первом матче, состоявшемся в июле 2018 года на UFC 226 в Лас-Вегасе, Даниэль Кормье нокаутировал Стипе Миочича уже в первом раунде и отобрал у него титул в тяжелом весе.
FightTime.ru 04:10
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»
Московский Комсомолец 03:47
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали о сценарии «Матрицы 4»
Голливудские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс высоко оценили сценарий четвертой части культового фантастического боевика «Матрица», написанный Ланой Вачовски.
Культуромания вчера в 12:39
Общество
Путин поручил увеличить размер пособия по безработице
Президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации на рынке труда поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице, сообщается на официальном сайте Кремля.
Известия вчера в 21:55
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Здоровье
Количество умерших с коронавирусом в России превысило 6 тысяч человек
С начала эпидемии коронавируса в России жертвами заболевания стали 6142 человека, об этом сообщил оперативный штаб.
ФАН 05:16