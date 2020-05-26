Грузия не ответила на ноту России с просьбой дать пояснения относительно возможности посетить лабораторию имени Ричарда Лугара российскими специалистами. Как заявили в МИД России, Москва ждёт реакции грузинской стороны.

МИД России ждёт реакции Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара

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