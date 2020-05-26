Политика
RT на русскомМИД России ждёт реакции Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара
Грузия не ответила на ноту России с просьбой дать пояснения относительно возможности посетить лабораторию имени Ричарда Лугара российскими специалистами. Как заявили в МИД России, Москва ждёт реакции грузинской стороны.
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Здоровье
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском 09:32
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия 16:08
Армия и оружие
Подводный беспилотник «Посейдон» впервые запустят осенью 2020 года
Осенью текущего года впервые пройдет пуск беспилотного подводного аппарата Посейдон с борта атомной подводной лодки Белгород.
iReactor 03:15
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как долго продлится масочный режим
Масочный режим в России продлится минимум один-два месяца. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Клопс вчера в 10:13
Экономика
МЭР внесло в правительство план восстановления экономики
Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал ранее, что общенациональный план восстановления экономики будет внесен в правительство 25 мая.
ТАСС 05:24
Футбол
При каком тренере Роналду забил больше всего голов
Португальский нападающий Криштиану Роналду успел попробовать свои силы уже в четырёх клубах при девяти разных тренерах.
LiveResult.Ru 03:35
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе соцсети Twitter
Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
RT на русском 18:19
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
Политика
Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина
29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
Экономика
Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ранее ожидавшимся снижением на 3,9%.
Интерфакс 09:56
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Футбол
Минздрав разрешил возобновить чемпионат Украины 30 мая
Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что Минздрав страны разрешил возобновить матчи с 30 мая.
Спорт-Экспресс 11:37
Общество
Рособрнадзор обновил расписание ЕГЭ
Русский язык перенесли на 6 и 7 июля. По профильной математике экзамен будет 10 июля. Базовая в этом году не проводится.
ФедералПресс вчера в 13:38
Общество
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Общество
Кадыров призвал медиков отказаться от отпусков из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал медработников, полицейских и других задействованных в борьбе с коронавирусом людей временно воздержаться от взятия отпусков и отгулов.
ФАН 18:24
Здоровье
Москвичка попала в больницу и получила восемь штрафов за нарушение самоизоляции
Беременная москвичка Елена получила восемь штрафов за нарушение режима самоизоляции в столице, пока лежала в больнице на сохранении.
Мослента 11:30
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Общество
Бразилия опередила США по числу умерших от коронавируса за сутки
Уровень смертности от коронавируса в Бразилии составил 11 человек на 1 млн населения, в США - 302.
Интерфакс вчера в 20:14
Игры
Главного героя Assassin’s Creed Valhalla назвали женским именем по «конкретной причине»
Один из пользователей из Скандинавии спросил разработчиков, почему они назвали главного героя женским именем Эйвор, несмотря на то что персонаж в игре может быть как мужчиной, так и женщиной.
CyberSport.ru 01:52
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
Энергетика
«Газпром» и Грузия договорились о цене на газ
В апреле 2019 года Грузия и «Газпром» договорились о закупках газа в малом количестве, однако объемы и цена этих поставок не разглашались.
Известия 14:07
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России 08:28
Политика
Источники сообщили о дате голосования по поправкам в Конституцию
Российские власти рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию 1 или 8 июля.
News.ru 11:32
Происшествия
Автомобиль мэра Магаса попал в ДТП
Известия 19:15
Общество
Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК вчера в 05:14
Политика
Twitter впервые отметил знаком недостоверности твиты Трампа
Под несколькими постами в Twitter президента США Дональда Трампа о голосовании по почте на президентских выборах появился автоматический призыв проверить факты.
Газета.Ru 18:58
Авто
На производство новой Lada Niva выделят бюджетные средства
Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений.
Тарантас Ньюс 03:05
Политика
В Германии назвали уникальную российскую АЭС атомным ноу-хау
Немецкое издание Heise прокомментировало это событие, а также оценило перспективы строительства и дальнейшего экспорта уникальных российских АЭС зарубежным партнерам.
ПолитРоссия вчера в 14:57