В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии. Это может негативно сказаться на процессе урегулирования конфликта в североафриканской стране.

МИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море

Общество Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.

Общество В Москве объяснили правила изоляции Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.

Общество Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь Российская актриса Анастасия Заворотнюк 3 апреля отмечала свое 49-летие, и в связи с этим в группе поддержки звезды появилось множество поздравлений с днем рождения от друзей, близких и просто неравнодушных людей.

Шоу-бизнес Певица Pink заразилась коронавирусом У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.

Общество Названы сроки начала тестирования российской вакцины от коронавируса Прототипы вакцины от коронавируса проходят испытания на грызунах, а также низших приматах, тестирование на людях начнется в июне, заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.

Общество Производители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросило правительство разрешить ее членам работать во время пандемии коронавируса, чтобы обеспечивать людей бытовой техникой, сообщает РБК со ссылкой на письма президента организации Александра Онищука.

Транспорт На въездах в Ростов ограничили движение На въездах в Ростов из-за пандемии временно ограничили движение. Дороги сузили до одной правой полосы, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Экономика Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.

Общество В Новой Москве завершается строительство инфекционного центра Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Новой Москве закончили основные работы по строительству быстровозводимого инфекционного центра, куда будут отправлять людей с подозрением на коронавирус.