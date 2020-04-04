Армия и оружие
RuNews24.ruМИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море
В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии. Это может негативно сказаться на процессе урегулирования конфликта в североафриканской стране.
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Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Биатлон
Фуркад о Логинове: хочу верить, что он на самом деле хороший парень
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
Российская актриса Анастасия Заворотнюк 3 апреля отмечала свое 49-летие, и в связи с этим в группе поддержки звезды появилось множество поздравлений с днем рождения от друзей, близких и просто неравнодушных людей.
Шоу-бизнес
Певица Pink заразилась коронавирусом
У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.
Общество
Названы сроки начала тестирования российской вакцины от коронавируса
Прототипы вакцины от коронавируса проходят испытания на грызунах, а также низших приматах, тестирование на людях начнется в июне, заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.
Общество
Производители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросило правительство разрешить ее членам работать во время пандемии коронавируса, чтобы обеспечивать людей бытовой техникой, сообщает РБК со ссылкой на письма президента организации Александра Онищука.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
Роспотребнадзор объяснил оптимистичный сценарий по COVID-2019 в России
Россия в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019 пока идет по оптимистичному сценарию.
Общество
В Тамбовской области смягчили режим самоизоляции
Есть изменения и в образовательном процессе.
Транспорт
На въездах в Ростов ограничили движение
На въездах в Ростов из-за пандемии временно ограничили движение. Дороги сузили до одной правой полосы, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
Экономика
В Челябинской области введена отсрочка уплаты налогов для бизнеса
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об отсрочке по уплате налогов для малого и среднего бизнеса.
Спорт
Юлия Ефимова отпраздновала день рождения огненным пляжным фото
Последнее фото сделано в Нью-Йорке. Читайте также: Ефимова делится в инстаграме горячими фото в купальнике и без.
Происшествия
В Александровской больнице обнаружен коронавирус у пациентов и врачей
Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 13:35 — REGNUM У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы обнаружена и подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Футбол
«Ахмат» идет на последнем месте и не хочет доигрывать чемпионат. Игорь Шалимов объяснил нам, почему это не только выгода
Предположение: еврокубки не доиграют, либо будут доигрывать без зрителей – Вы ведь читали в новостях, что Бельгия досрочно завершает чемпионат.
Здоровье
Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Общество
В России больше половины пациентов с коронавирусом заразились внутри страны
Больше половины пациентов с коронавирусом в России заразились контактным путем на территории страны, сообщила Голикова.
ЖКХ
Поменять порядок оплаты услуг ЖКХ предложила «Единая Россия»
Предлагается освободить население от проверки счетчиков, остановить начисление пени за платежи по ТКО и коммунальным услугам.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Экономика
Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Общество
В Новой Москве завершается строительство инфекционного центра
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Новой Москве закончили основные работы по строительству быстровозводимого инфекционного центра, куда будут отправлять людей с подозрением на коронавирус.
Происшествия
Неизвестные предупредили аэропорт о минировании самолета Сочи-Москва
Неизвестные предупредили аэропорт о минировании самолета Сочи-Москва, сообщает ТАСС. Телефонный звонок оказался ложным.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Здоровье
В Калининградской области коронавирусом заразились три медработника
В Калининградской области три медработника заразились коронавирусом, сообщил в субботу, 4 апреля, журналистам министр здравоохранения Александр Кравченко.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.