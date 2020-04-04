с чего всё началось

В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии. Это может негативно сказаться на процессе урегулирования конфликта в североафриканской стране.

МИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море

Общество В Китае почтили память погибших от коронавируса Власти страны и государственные деятели почтили память жертв коронавируса, в том числе врачей, боровшихся с новым заболеванием.

Общество Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.

Энергетика Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".

Общество Утвержден порядок помощи застрявшим за границей россиянам В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что выделенные правительством деньги для помощи россиянам, застрявшим за рубежом, поступили в МИД.

Футбол Кокорин признался, что интересовался чемпионатом Белоруссии Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», в шутку заявил о том, что размышляет на предмет выступлений в чемпионате Белоруссии.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество Назван процент носителей коронавируса в России без симптомов «Цифры на вчерашний день – 25% людей из всего общего количества инфицированных, о которых штаб докладывает каждый день, 24,8% – люди, у которых не было никаких симптомов, но они носители», – пояснила глава ведомства, передает ТАСС.

Общество Глава Красноярского края обратился к жителям региона Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.

Общество Власти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев С четверга на Кубани началась выдача пропусков на передвижение по краю на личном транспорте, в пятницу в Краснодаре в администрациях внутригородских округов возникли очереди на их получение.

Общество Кличко назвал детей, заболевших коронавирусом, неполноценными Кличко пояснил, что среди новых заболевших жителей Киева выявлены 17 мужчин возрастом 16-70 лет, а также 11 женщин в возрасте 17-69 лет.

Космос Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался во время испытания Последний прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался в пятницу во время испытаний на полигоне около деревни Бока-Чика (Техас, США).

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.