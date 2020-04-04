Армия и оружие
RuNews24.ruМИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море
В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии. Это может негативно сказаться на процессе урегулирования конфликта в североафриканской стране.
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с чего всё началось
«Будем внимательно наблюдать за тем, насколько результативной станет «Ирини», в особенности на фоне эскалации конфликта в Ливии и сообщений о росте числа нарушений оружейного эмбарго ООН», — заявили в российском Министерстве иностранных дел.RT на русском06:12
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Общество
В Китае почтили память погибших от коронавируса
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Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
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Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции
В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который выгуливал собаку во дворе своего дома.
Общество
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Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
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Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Назван процент носителей коронавируса в России без симптомов
«Цифры на вчерашний день – 25% людей из всего общего количества инфицированных, о которых штаб докладывает каждый день, 24,8% – люди, у которых не было никаких симптомов, но они носители», – пояснила глава ведомства, передает ТАСС.
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Общество
«Вектор» начал испытания вакцины против коронавируса
Государственный научный центр Вектор начал проводить испытания вакцины против коронавируса COVID-19.
Происшествия
В воронежской районной больнице выявили пациента с пневмонией
В Калачеевской районной больнице выявлен пациент с диагнозом пневмония, сообщили в пресс-службе облправительства в четверг, 2 апреля.
Общество
Власти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев
С четверга на Кубани началась выдача пропусков на передвижение по краю на личном транспорте, в пятницу в Краснодаре в администрациях внутригородских округов возникли очереди на их получение.
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В чернобыльской зоне произошёл лесной пожар
Происшествия
В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе
В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Здоровье
Названо главное отличие коронавируса от гриппа
Происшествия
В отделении Коми республиканской больницы провели дезинфекцию из-за пациента с коронавирусом
В пульмонологическом отделении Коми республиканской клинической больницы (КРКБ) проведен комплекс дезинфекционных мероприятий, исключающий распространение COVID-19.
Общество
Кличко назвал детей, заболевших коронавирусом, неполноценными
Кличко пояснил, что среди новых заболевших жителей Киева выявлены 17 мужчин возрастом 16-70 лет, а также 11 женщин в возрасте 17-69 лет.
Космос
Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался во время испытания
Последний прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался в пятницу во время испытаний на полигоне около деревни Бока-Чика (Техас, США).
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
Нарушителя режима самоизоляции в Оренбурге арестовали на неделю
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Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Игры
Разработчики GTA Online назначили бонус в полмиллиона игрокам в апреле
Rockstar Games подтвердила, что те, кто войдет в Grand Theft Auto Online в этом месяце, за одно это получат очень хороший денежный бонус.