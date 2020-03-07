с чего всё началось

У границ России НАТО собирает "ударный кулак", усиливая тем самым военное присутствие в Восточной Европе у российских территорий, отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Однако она предупредила, что Россия учтет эти действия в своем военном строительстве.

МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Общество Саудовский кронпринц осознал близость госпереворота Саудовский наследный принц Мухаммед устраняет главных представителей оппозиции внутри монаршей семьи — вопреки всем гипотезам о его желании начать сбалансированную внутреннюю политику.

Футбол Роналдиньо арестовали в Парагвае 6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.

Политика Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.

Происшествия Турнир ММА в Черкесске закончился массовой дракой После боя Алима Гугова из Кабардино-Балкарии и представителя Чечни Джаддала Алибекова в октагоне появились болельщики одного из спортсменов и устроили драку.

Общество Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию Бывшего вокалиста групп Deep Purple и Rainbow Джо Линна Тернера не впустили в Россию на таможенном посту "Красная горка" на границе с Белоруссией в Смоленской области.