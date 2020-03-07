Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ

У границ России НАТО собирает "ударный кулак", усиливая тем самым военное присутствие в Восточной Европе у российских территорий, отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Однако она предупредила, что Россия учтет эти действия в своем военном строительстве.
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с чего всё началось
НАТО, проводя военные учения в рамках маневров Defender Europe 2020, собирает у границы России «ударный кулак», заявила
 в субботу, 7 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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