с чего всё началось

У границ России НАТО собирает "ударный кулак", усиливая тем самым военное присутствие в Восточной Европе у российских территорий, отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Однако она предупредила, что Россия учтет эти действия в своем военном строительстве.

МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ

Политика Экс-премьер Гончарук покинул Украину Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает "Известия". Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон.

Игры Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.

Экономика В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.

Политика Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.

Политика Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.

Происшествия В Петербурге спасли дрейфовавшего на льдине новорожденного нерпенка Как рассказали сотрудники предприятия в своей группе «ВКонтакте», вчера, 6 марта, о дрейфующем на льдине детеныше нерпы сперва, около 13.00, сообщили из поселка Отрадное Кировского района Ленобласти, а позже, в районе 17.00, из поселка имени Свердлова.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ» В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».

Игры Epic Games полностью поддерживает NVIDIA GeForce Now Учредитель и президент Epic Games Тим Суини объявил, что его компания полностью поддерживает начинание NVIDIA со стриминговым сервисом GeForce Now.

Гаджеты Выход iPhone 12 с 5G может задержаться Представители Bank of America опубликовали заявление, в котором утверждают, что выход iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения может задержатся из-за вспышки коронавируса.

Гаджеты Oppo представила конкурента для Apple Watch Известный сетевой инсайдер под ником @AndroidSaint выложил у себя на страничке в Twitter официальный видеоролик с участием умных часов Oppo Watch.

Политика Глава Татарстана предложил изменить поправку к Конституции о русском языке Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил мнение, что нужно изменить предложенную президентом России Владимиром Путиным поправку к Конституции о русском языке как языке государствообразующего народа.

Здоровье В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.