Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомМИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ

Москва не намерена менять внешний курс из-за проведения НАТО масштабных военных учений Defender Europe 20 в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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с чего всё началось
НАТО, проводя военные учения в рамках маневров Defender Europe 2020, собирает у границы России «ударный кулак», заявила
 в субботу, 7 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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