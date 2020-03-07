с чего всё началось

Москва не намерена менять внешний курс из-за проведения НАТО масштабных военных учений Defender Europe 20 в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ

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Музыка В Сети появился фрагмент возможной песни Little Big для «Евровидения» Полина Храмова, пиар-менеджер петербургской группы Little Big, которая в этом году будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", прокомментировала ситуацию с появившимся в Сети отрывком из предположительно конкурсной композиции коллектива.

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Политика Путин поручил провести миграционную реформу Президент России Владимир Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства.

Игры Стали известны системные требования Doom Eternal 7 марта системные требования DOOM Eternal были удалены со страницы проекта в Steam без объяснения причин.

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Общество Правительство выделило средства на выплаты к 75-летию Победы Правительство одобрило выделение средств на единовременные выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.

Транспорт Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.

Общество Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить "В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.