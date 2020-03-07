Армия и оружие
RT на русскомМИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ
Москва не намерена менять внешний курс из-за проведения НАТО масштабных военных учений Defender Europe 20 в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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с чего всё началось
НАТО, проводя военные учения в рамках маневров Defender Europe 2020, собирает у границы России «ударный кулак», заявила в субботу, 7 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Известия07:13
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Бизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге
Свои потери из-за отмены деловых форумов уже оценил Союз выставочных застройщиков — входящие в него 34 компании занимаются сооружением стендов для компаний, участвующих в этих мероприятиях.
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Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» по сценарию Тома Хэнкса
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Полина Храмова, пиар-менеджер петербургской группы Little Big, которая в этом году будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", прокомментировала ситуацию с появившимся в Сети отрывком из предположительно конкурсной композиции коллектива.
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Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
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Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса.
Общество
В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последние две недели Италию.
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Поклонники квеста Full Throttle нарисовали 3D-трейлер игры
Рик Тиле и Марио Уччи В 2017 году студия Double Fine выпустила обновлённую версию Full Throttle Remastered.
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Путин поручил провести миграционную реформу
Президент России Владимир Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства.
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Стали известны системные требования Doom Eternal
7 марта системные требования DOOM Eternal были удалены со страницы проекта в Steam без объяснения причин.
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Сирия сбила редчайший и самый дорогой турецкий беспилотник, существовавший в единственном экземляре
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Кино
Рейтинг любимых фильмов россиянок возглавила «Красотка»
Политика
Депутатам не запретят иностранную недвижимость
Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.
Политика
Глава правящей партии Италии заразился коронавирусом
Коронавирус Covid-19 выявлен у лидера входящей в правящую коалицию Италии Демократической партии.
Политика
Турецкие СМИ допустили хитрую ошибку в переводе слов Лаврова
МИД обратил внимание на ошибку в публикациях турецких СМИ, заявивших «о любви» главы российского ведомства Сергея Лаврова к президенту Турции Тайипу Эрдогану.
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Власти США отправят на карантин валюту из Азии
Федеральная резервная система США планирует отправлять на карантин наличные, которые поступают в страну из Азии.
Футбол
Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом»
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Космос
На Марсе выявили возможные следы органики
На Марсе обнаружили молекулы, которые, с большой долей вероятности, имеют органическое происхождение.
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Общество
Правительство выделило средства на выплаты к 75-летию Победы
Правительство одобрило выделение средств на единовременные выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Транспорт
Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу
С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.
Общество
Альфа-банк сообщил о разблокировке карт клиентов
Утром 7 марта в соцсетях начали появляться жалобы клиентов Альфа-банка о блокировке карт.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Происшествия
В Свердловской области с оторвавшейся льдины спасли 20 рыбаков
Спасатели доставили на берег 20 рыбаков, которые оказались на оторвавшейся льдине в Белоярском водохранилище в Свердловской области.
Футбол
«Ливерпуль» установил новый рекорд чемпионата Англии
Общество
Ассигновавшего € 0,5 млрд на госпропаганду президента Польши назвали трусом
Все кандидаты в президенты Польши раскритиковали решение действующего главы государства Анджея Дуды подписать поправки к «Закону о вещании», которые предусматривают в 2020 году компенсацию в размере 1,95 млрд. злотых (порядка 0,5 млрд евро) для государственного телеканала TVP и Польского радио.