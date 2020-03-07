с чего всё началось

Москва не намерена менять внешний курс из-за проведения НАТО масштабных военных учений Defender Europe 20 в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ

Политика Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2» Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.

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Космос SpaceX запустила корабль Dragon на МКС Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым корбалем Dragon, сообщается на сайте NASA.

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Политика Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

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Музыка На Украине сироту затравили за песню «Смуглянка» к 75-летию Победы Украинские СМИ начали травить 12-летнего сироту из Волыни Максима Ткачука после того, как он исполнил на конкурсе в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне песню "Смуглянка".