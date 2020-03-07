Армия и оружие
RT на русскомМИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ
Москва не намерена менять внешний курс из-за проведения НАТО масштабных военных учений Defender Europe 20 в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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с чего всё началось
НАТО, проводя военные учения в рамках маневров Defender Europe 2020, собирает у границы России «ударный кулак», заявила в субботу, 7 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Известия07:13
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Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
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Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных
В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
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SpaceX запустила корабль Dragon на МКС
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым корбалем Dragon, сообщается на сайте NASA.
Армия и оружие
Корвет «Ретивый» спустят на воду на «Северной верфи» 12 марта
Корабли проекта 20380 являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам.
Экономика
Секретный экспорт России составил более 55 миллиардов долларов
В целом экспорт товаров засекреченной категории в прошлом году составил 13% от общего российского экспорта на 422,8 миллиарда долларов.
Киберспорт
В Steam и Epic Games Store открылись предзаказы State of Decay 2
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Армия и оружие
Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей
Политика
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Биатлон
Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ
Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Транспорт
Появилось видео проезда первого рельсового автобуса из Керчи в Анапу
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Кино
Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
Здоровье
Врачи рассказали, сколько яиц можно съедать в день без вреда
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Здоровье
ВОЗ рассказала об отличиях гриппа и коронавируса
Во информации ВОЗ, грипп и коронавирус распространяются с разной скоростью: если у первого инкубационный период в среднем составляет три дня, то у второго - пять-шесть.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
Шоу-бизнес
Фигуристка Медведева восхитила фанатов фото в черном платье
Медведева предложила подписчикам определить лучший снимок. Пользователи Instagram отметили женственность и красоту фигуристки.
Финансы
Зюганов – о мировой экономике: «Сейчас полетит всё к черту»
«Курс доллара будет расти, нефть продолжает дешеветь, было 70 долларов, сейчас 50 и ниже», — заявил Зюганов.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Политика
Экс-премьер Гончарук покинул Украину
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает "Известия". Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон.
Музыка
На Украине сироту затравили за песню «Смуглянка» к 75-летию Победы
Украинские СМИ начали травить 12-летнего сироту из Волыни Максима Ткачука после того, как он исполнил на конкурсе в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне песню "Смуглянка".
Наука
Открыта электронная структура существующей в 126 измерениях молекулы
Общество
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Фигурное катание