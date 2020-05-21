Политика
Общественное телевидение РоссииМИД: Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу
Читайте такжеСША выдвинули ВОЗ условия для продолжения финансирования Вместе с тем, президент США Дональд Трамп не исключает, что его решение по выходу из Договора по открытому небу может быть изменено, если Москва начнет следовать документу и выполнять все прописанные в нем условия.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 04:03, Ашберн
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Кино
Звезды «Игры престолов» сыграют в вампирском фильме
Главные роли в фильме сыграют звезды «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа.
Кinomania вчера в 13:32
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Культура
Журналист доказал, что Disney создаёт песни для мультфильмов по шаблонам
Репортёр канадской вещательной компании CBC Джастин Макэлрой доказал, что студия Disney пишет песни для своих мультфильмов по одинаковым шаблонам.
News.ru вчера в 07:54
Общество
За сутки в Красноярском крае коронавирус выявили у 150 человек
За последние сутки диагноз подтвердился у 150 пациентов. При этом за все время вылечились 659 человек (25 за сутки), погибли – 25 человек.
ТВК 03:52
Общество
Российские ученые успешно испытали на себе вакцину от коронавируса
Гинцбург отметил, что при использовании вакцины не выявлено побочных эффектов, все, кто ее получил, «живы, здоровы».
РБК 03:32
Общество
Госдума приняла закон о базе данных всего населения России
Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг.
Газета.Ru вчера в 15:49
Армия и оружие
Украина показала «бронированный кулак» НАТО у российских границ
Учения в Латвии, проходящие в рамках программы НАТО расширенного передового присутствия Forward Presence, наглядно показывают «бронированный кулак», предназначенный для «сопротивления возможным агрессивным действиям» России против стран Балтии и Польши, пишет украинское издание Defense Express.
ФАН вчера в 19:20
Общество
Минобороны подписало контракт на постройку двух вертолетоносцев
Российская газета 02:51
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе
Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
Bimru.ru вчера в 11:54
Общество
Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов
Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета вчера в 07:58
Армия и оружие
Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
RT на русском 03:56
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество
Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что при начале всеобщей вакцинации в сентябре — октябре есть шанс избежать второй волны эпидемии.
Lenta.ru 01:14
Экономика
Совет директоров АПЗ предложил выплатить 377 млн рублей дивидендов
Совет директоров Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина (АПЗ, Нижегородская область) подготовил рекомендации о распределении прибыли за 2019 год.
Коммерсантъ Нижний Новгород 20 мая в 07:44
Общество
В России от коронавируса умерли 150 человек за сутки
За минувшие сутки на территории России врачи зафиксировали 150 летальных исхода после заражения коронавирусной инфекции.
Комсомольская правда 03:38
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Экономика
Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год
«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM вчера в 08:11
Происшествия
В Хакасии выявили 23 новых случая заражения коронавирусом
Всего в регионе зафиксировано 747 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 369.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 23:22
Политика
Помпео назвал дату выхода США из Договора по открытому небу
Глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что решение о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 16:31
Футбол
ПАОК хочет расторгнуть контракт с экс-игроком ЦСКА Вернблумом
Греческий ПАОК хочет расторгнуть контракт с экс-игроком московского ЦСКА Понтусом Вернблумом, передает sportexpressen.se.
Газета.Ru 02:45
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru вчера в 14:21
Финансы
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты.
Вести.Ru вчера в 08:54
Здоровье
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 19 мая в 04:59
Общество
Путин внес в Госдуму поправки о патриотическом воспитании в школах
Президент Владимир Путин предложил внести поправки в закон об образовании, который касается организации воспитательной системы в этой сфере.
РБК вчера в 20:16
Кино
Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе
Вестник Кавказа вчера в 19:45
Общество
Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности
Уфа, 22 мая 2020, 08:33 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности.
REGNUM 01:33