с чего всё началось

В МИДе отметили, что целью инициаторов санкций является не борьба с преступностью, а пропагандистская атака против Россию. «Как и предыдущие американские выпады, этот тоже не останется без ответа», - говорится на сайте внешнеполитического ведомства России.

МИД: Россия не оставит без ответа новые санкции США

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