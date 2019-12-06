Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruМИД: Россия не оставит без ответа новые санкции США

В МИДе отметили, что целью инициаторов санкций является не борьба с преступностью, а пропагандистская атака против Россию. «Как и предыдущие американские выпады, этот тоже не останется без ответа», - говорится на сайте внешнеполитического ведомства России.
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с чего всё началось
"Вместо развития нормального сотрудничества, в том числе в правоохранительной сфере, некоторые вашингтонские политики изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения", – говорится
 в заявлении министерства иностранных дел, обнародованном на его сайте.
Утро.ruвчера в 13:49

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В МИД РФ заявили, что новые санкции США в отношении России не останутся без ответа

ТАССвчера в 12:09

В МИДе назвали пропагандистскими новые санкции США против России

Известиявчера в 12:28

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

Газета.Ruвчера в 12:15

В России пообещали не оставлять без ответа новые санкции США

Lenta.ruвчера в 12:10

МИД пообещал не оставлять без ответа новые санкции США против россиян

РБКвчера в 13:50

МИД РФ назвал новые американские санкции в отношении россиян политизированными

Телеканал 360°вчера в 12:07

Россия не оставит без ответа новые санкции США, заявили в МИДе

Эхо Москвывчера в 12:00
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:46, Ашберн
Общество

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Общество

В России появится новый документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Lenta.ru 00:20
Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

Lenta.ru 01:44
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

Ведомости вчера в 02:31
Космос

В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида

Астрономы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона (162082) 1998 HL1, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселев.
РИА Новости 01:44
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
REGNUM вчера в 10:29
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Фигурное катание

Загитова показала свою короткую программу в финале Гран-при

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла второе место по итогам короткой программы в финале Гран-при в Турине.
Metaratings вчера в 15:09
Общество

Грета Тунберг заявила об отсутствии реальных результатов экоактивизма

Реальных действий не было и нет.
ТАСС вчера в 12:25
Гаджеты

Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
UfaTime.ru вчера в 14:05
Политика

В России назвали «провокацией» «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Газета.Ru 01:46
Политика

Глава ДНР ответил на идею Зеленского о создании муниципальной стражи

Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».
РБК вчера в 08:10
Хоккей

Никита Задоров провёл силовой приём и травмировал соперника

Встреча прошла в Монреале и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Итак, российский защитник выполнил жёсткий силовой приём в самом начале матча против форварда «Канадиенс» Еспери Котканиеми.
Чемпионат вчера в 05:30
Политика

Белый дом снова отказался участвовать в слушаниях по импичменту

В пятницу Белый дом сообщил конгрессу США, что не будет участвовать в слушаниях по импичменту президенту Дональду Трампу, запланированных на девятое декабря.
Российская газета вчера в 18:25
Футбол

«Манчестер Сити» получит проблемы от «Юнайтед» в дерби

В свою очередь, британская пресса вчера начала писать о том, что Сульшера, возможно, уволят с поста главного тренера «МЮ», если команда проиграет в дерби.
ODDS.ru вчера в 05:02
Здоровье

Медведев прокомментировал резонансные увольнения врачей

В России произошло несколько нашумевших историй с увольнением врачей в разных регионах и по различным причинам.
Севастополь.ру 05 декабря в 05:54
Происшествия

Житель Киева на первом свидании показал девушке труп своей бабушки

РИА Новости 02:33
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

Газета.Ru вчера в 11:08
Финансы

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 70,76 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 3,49 копейки - до 70,7594 рубля, курс доллара уменьшился на 9,5 копейки - до 63,7185 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 05:53
Происшествия

Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье

Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
RT на русском 01:34
Армия и оружие

Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» прошла пролив Гибралтар и вошла в акваторию Средиземного моря в четверг, 5 декабря.
Известия вчера в 21:05
Политика

Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным наедине

Бывший украинский лидер Петр Порошенко предостерег нынешнего главу Незалежной Владимира Зеленского от переговоров с президентом России Владимиром Путиным один на один на предстоящем саммите в "нормандском формате" в Париже.
Народные новости вчера в 12:53
Наука

Названа ранее неизвестная причина рака

РИА Новости вчера в 20:40
Происшествия

В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы

Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
Российская газета 00:57
Культура

Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video

Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Adindex.ru 05 декабря в 21:53
Происшествия

В Германии нашли картины старых мастеров, похищенные 40 лет назад

Life.ru вчера в 18:09
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия 04 декабря в 09:47
Здоровье

Каабак оценил возможность пересадки человеку головы

Трансплантолог Каабак ответил на вопрос о возможности пересадки человеку головы.
Ореанда-Новости 01:08
Энергетика

На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны.
ТАСС вчера в 21:25
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания 05 декабря в 11:19
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