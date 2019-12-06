Политика
RuNews24.ruМИД: Россия не оставит без ответа новые санкции США
В МИДе отметили, что целью инициаторов санкций является не борьба с преступностью, а пропагандистская атака против Россию. «Как и предыдущие американские выпады, этот тоже не останется без ответа», - говорится на сайте внешнеполитического ведомства России.
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с чего всё началось
"Вместо развития нормального сотрудничества, в том числе в правоохранительной сфере, некоторые вашингтонские политики изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения", – говорится в заявлении министерства иностранных дел, обнародованном на его сайте.Утро.ruвчера в 13:49
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МИД РФ назвал новые американские санкции в отношении россиян политизированными
Телеканал 360°вчера в 12:07
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Общество
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Общество
В России появится новый документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму
Космос
В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
Астрономы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона (162082) 1998 HL1, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселев.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Фигурное катание
Загитова показала свою короткую программу в финале Гран-при
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла второе место по итогам короткой программы в финале Гран-при в Турине.
Общество
Грета Тунберг заявила об отсутствии реальных результатов экоактивизма
Реальных действий не было и нет.
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
Политика
Глава ДНР ответил на идею Зеленского о создании муниципальной стражи
Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».
Хоккей
Никита Задоров провёл силовой приём и травмировал соперника
Встреча прошла в Монреале и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Итак, российский защитник выполнил жёсткий силовой приём в самом начале матча против форварда «Канадиенс» Еспери Котканиеми.
Политика
Белый дом снова отказался участвовать в слушаниях по импичменту
В пятницу Белый дом сообщил конгрессу США, что не будет участвовать в слушаниях по импичменту президенту Дональду Трампу, запланированных на девятое декабря.
Футбол
«Манчестер Сити» получит проблемы от «Юнайтед» в дерби
В свою очередь, британская пресса вчера начала писать о том, что Сульшера, возможно, уволят с поста главного тренера «МЮ», если команда проиграет в дерби.
Здоровье
Медведев прокомментировал резонансные увольнения врачей
В России произошло несколько нашумевших историй с увольнением врачей в разных регионах и по различным причинам.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
Финансы
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 70,76 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 3,49 копейки - до 70,7594 рубля, курс доллара уменьшился на 9,5 копейки - до 63,7185 рубля, следует из данных Банка России.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье
Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
Армия и оружие
Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» прошла пролив Гибралтар и вошла в акваторию Средиземного моря в четверг, 5 декабря.
Политика
Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным наедине
Бывший украинский лидер Петр Порошенко предостерег нынешнего главу Незалежной Владимира Зеленского от переговоров с президентом России Владимиром Путиным один на один на предстоящем саммите в "нормандском формате" в Париже.
Наука
Названа ранее неизвестная причина рака
Происшествия
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы
Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video
Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Происшествия
В Германии нашли картины старых мастеров, похищенные 40 лет назад
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Здоровье
Каабак оценил возможность пересадки человеку головы
Трансплантолог Каабак ответил на вопрос о возможности пересадки человеку головы.
Энергетика
На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей
Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».