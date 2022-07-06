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МИД: Россия предварительно сообщила Индонезии о намерении Путина участвовать в саммите G20

Россия в предварительном порядке проинформировала Индонезию о намерении президента Владимира Путина принять участие в саммите G20, сообщается
 на сайте МИДа.
РБК
«Официальное приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо на имя российского лидера было получено», - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец
Отмечается, что "формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии".
РИА Новости
Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали.
News.ru

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