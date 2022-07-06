V Rising, игра на выживание про вампиров от Stunlock Studios, теперь позволит игрокам планировать и выполнять вайп (очистку) сервера, поскольку сегодня вышел патч 0.4.5, который также содержит исправления ошибок и небольшие улучшения.
Сегодня вступили в силу изменения в правилах Евросоюза, согласно которым все новые автомобили, продаваемые в странах блока, должны быть оборудованы электронной системой ограничения скорости Intelligent Speed Assistance (ISA).
Госдума приняла во втором чтении законопроект, повышающий до 1 миллиона рублей предельную пороговую сумму операций с денежными средствами, которые подпадают под обязательный контроль, а при сделках с недвижимым имуществом - до 5 миллионов.