МИД: Россия расширила санкционный список представителей ЕС
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По словам российского дипломата, Москва приняла решение об увеличении ответного санкционного списка, в который войдут европейские представители. Им будет запрещен въезд на территорию России, говорится в сообщении МИД РФ.В источнике
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