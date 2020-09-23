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ПолитРоссия
ПолитРоссия

МИД: Россия расширила санкционный список представителей ЕС

По словам российского дипломата, Москва приняла решение об увеличении ответного санкционного списка, в который войдут европейские представители. Им будет запрещен въезд на территорию России, говорится в сообщении МИД РФ.В источнике
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Вести.Ru

Россия и Евросоюз обменялись черными списками

Вести.Ru10:15
РИА Новости

Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

РИА Новости10:03
Известия

Россия расширила список невъездных граждан ЕС

Известия09:23
РБК

Москва расширила «черный список» ЕС до паритета

РБК09:28
Коммерсантъ

Россия расширила санкционный список для Евросоюза

Коммерсантъ09:27
RT на русском

Россия расширила чёрный список невъездных граждан Евросоюза

RT на русском09:40
ТАСС

Захарова заявила, что РФ расширит ответный санкционный список на въезд представителей ЕС

ТАСС09:21

Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

В начале 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за введенных США санкций американская компания Hexcel и японская Toray Industries прекратили поставки материалов для композитного «черного крыла» МС-21.
Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21
РБК11:21
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США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известия10:25

Минфин поставил точку по индексации пенсий работающим пенсионерам

Выступая в Госдуме, министр финансов Антон Силуанов заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам не нужна, поскольку «они работают и получают заработную плату, которая постоянно индексируется».
Профиль10:10
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