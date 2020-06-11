Политика
РИА НовостиМИД Румынии вызвал посла России из-за заявлений Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской национальной стратегии обороны.
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Общество
Глава Крыма открыл новый водопровод в Симферополе
Пятый канал 08:07
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Футбол
«Зенит» возобновит выплаты зарплаты тренерам и игрокам в полном объеме
Петербургский "Зенит" возобновит выплаты зарплаты тренерам и игрокам в полном объеме.
Газета.Ru 03:44
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 15:41
Игры
Анонсирован ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger
Игромания.ру вчера в 04:12
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Общество
У жены Зеленского обнаружили коронавирус
У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус.
Известия 07:08
Политика
Зеленский заявил о планах «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter заявил о намерении «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня.
RT на русском 09:08
Армия и оружие
ВСУ за минувшие сутки пять раз нарушили перемирие в ДНР
Новостной фронт 02:31
Общество
В Москве похоронили писателя Анатолия Трушкина
РИА Новости 08:57
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Общество
Лукашенко: по делу «Белгазпромбанка» задержаны 15 человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по уголовному делу, связанному с обыском в "Белгазпромбанке", задержаны около 15 человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38
Происшествия
Националисты устроили беспорядки у здания суда в Киеве
Представители организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) зажгли файеры и устроили потасовку с полицией у здания Шевченковского районного суда Киева, где избирается мера пресечения радикалу Сергею Стерненко по подозрению в умышленном убийстве.
ТАСС 09:37
Общество
ООН установила происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, атаковавшие нефтяные объекты государственной саудовской компании Saudi Aramco, были «иранского происхождения».
BFM.ru 03:09
Общество
Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости активнее использовать местные виды топлива.
RT на русском 07:59
Шоу-бизнес
Анна Калашникова попала в больницу
Paparazzi.ru вчера в 01:47
Шоу-бизнес
Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»
ИА InterMedia вчера в 13:23
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Mi Band 5 станет первым браслетом в серии, поддерживающим инновационные технологии. Предыдущие версии трекера загружаются более кропотливо.
Evo-rus.com вчера в 12:12
Игры
Capcom анонсировала Resident Evil Village — восьмую часть игры
Bookmaker-ratings.ru 03:52
Футбол
«Сочи» начал продажу билетов на матч с «Ростовом». Минимальная цена — 800 рублей
«Сочи» объявил о начале продажи билетов матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Минимальная стоимость билета составляет 800 рублей.
Матч ТВ 08:37
Армия и оружие
Украинский эксперт считает, что РФ сможет захватить Херсон за три дня
Украинский военный эксперт Михаил Самусь считает, что армия РФ способна за короткое время захватить часть суши, по которой проходит Северо-Крымский канал.
Актуальные Новости 01:27
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Полицейские задержали сантехника одного из ЖЭО Подмосковья по подозрению в серии убийств и изнасилований.
Вести.Ru 08:45
Здоровье
В Коми коронавирусом заразились еще 125 человек
На 12 июня в республике лабораторно подтвержден COVID-19 у 1929 человек. За сутки пациентов с коронавирусом в регионе стало больше на 125.
ИА БНК 03:45
Происшествия
В Крыму арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта
Суд в Крыму арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта на симферопольском рынке.
RT на русском 09:32
Технологии
Простой трюк позволяет смотреть YouTube без рекламы
Как оказалось, достаточно добавить один-единственный символ, чтобы смотреть видео без рекламы.
The GEEK 07:12
Политика
Власти ФРГ считают, что санкции против «Северного потока-2» могут затронуть госструктуры
В правительстве Германии опасаются, что новые санкции США против «Северного потока-2» могут затронуть не только немецкие компании, но и государственные ведомства.
Коммерсантъ 06:59