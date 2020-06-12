Политика
РИА НовостиМИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
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Футбол
«Валенсия» упустила победу над «Леванте» в матче чемпионата Испании
Футболисты "Валенсии" сыграли вничью с "Леванте" в матче 28-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 18:16
Здоровье
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru вчера в 23:53
Футбол
Девушка Роналду призналась, что ей стыдно тренироваться с футболистом
Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, призналась, что испытывала стыд во время совместных тренировок с португальцем.
РИА Новости 14:38
Общество
Названы признаки второй волны коронавируса
Названы признаки второй волны коронавируса. О них рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.
Piter.tv 09:22
Общество
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.
Evo-rus.com 06:37
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
Вести.Ru 17:39
Авто
Стало известно, почему компания АвтоВАЗ не выпускает минивэны LADA
АвтоВАзом не выпускаются минивэны, кабриолеты, а также прочие виды кузовов из-за отсутствия массового рынка для этих версий.
Car.ru вчера в 14:37
Здоровье
В Белоруссии заявили о снижении числа случаев инфицирования COVID-19
В Белоруссии наблюдается снижение числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:41
Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента.
Российская газета 16:13
Происшествия
В Казани произошел взрыв в газохранилище
В Казани в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, в результате происшествия пострадали три человека, один погиб.
РБК 17:58
Политика
Зеленский перейдет в онлайн-режим из-за болезни супруги
Российская газета 16:47
Общество
Бурдж-Халифа окрасили в триколор
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
РИА Новости 16:15
Общество
Мурашко: активность коронавируса в жару не снижается
Активность коронавируса нового типа в жаркую погоду не снижается, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru 12:18
Здоровье
На Украине снова подскочила заболеваемость коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксирован 28 381 случай коронавируса, 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели.
Украина.ру 10 июня в 03:19
Экономика
Мэр Милана: из-за эпидемии уровень безработицы вырастет в полтора раза
Милан, Италия, 12 июня 2020, 18:33 — REGNUM До начала эпидемии коронавируса в Италии уровень безработицы в Милане составлял около 6%, а когда эпидемия завершится, этот уровень будет составлять, по-видимому, около 10%, заявил в пятницу, 12 июня, мэр Милана Джузеппе Сала.
REGNUM 11:33
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 05:50
Кино
Warner Bros сомневается, что Генри Кавилл сможет возглавить новый фильм о Супермене
Напомним, что Кавилл сыграл эту роль в фильмах «Человек из стали» (2013), «Бэтмен против Супермена: Рассвет правосудия» (2016) и «Лига справедливости» (2017).
Evo-rus.com вчера в 15:41
Политика
Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России
Флаг Российской Федерации торжественно подняли на Поклонной горе в Москве, в церемонии впервые принял участие президент страны Владимир Путин.
РИА Новости 06:28
Игры
Инсайдеры рассказали, насколько PlayStation 5 дороже PlayStation 4 Pro
До официальной презентации PlayStation 5 осталось совсем немного времени.
Экономика сегодня вчера в 07:47
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 13:03
Авто
Компания Porsche представила новый Cayenne GTS
Новинка получила улучшенную подвеску и мощный 4,0-литровый V8, способный развивать 454 л.с. мощности и 620 Нм крутящего момента. не так давно наши коллеги из 32cars.ru публиковали первые снимки незакамуфлированного Porsche Cayenne GTS, но сегодня компания представила новинку официально.
SpeedMe 03:21
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 15:52
Общество
Диетолог раскрыл способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые помогут избавиться от тяги к сладкому всего за одну неделю.
Наша версия 08:29
Политика
СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций
Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
РБК 15:45
Общество
Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
Экономика
Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку семей с детьми
Москва, 11 июня 2020, 12:14 — REGNUM Субсидии на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет получат 19 регионов РФ.
REGNUM вчера в 05:14
Политика
В Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков
Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.
Коммерсантъ 14:52