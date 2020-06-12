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Экономика Мэр Милана: из-за эпидемии уровень безработицы вырастет в полтора раза Милан, Италия, 12 июня 2020, 18:33 — REGNUM До начала эпидемии коронавируса в Италии уровень безработицы в Милане составлял около 6%, а когда эпидемия завершится, этот уровень будет составлять, по-видимому, около 10%, заявил в пятницу, 12 июня, мэр Милана Джузеппе Сала.

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