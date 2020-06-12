Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
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МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

РИА Новости09:37

Высказывание Захаровой о стратегии обороны Румынии не понравилось Бухаресту

Вести.Ru08:53

Посла РФ вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой о национальной стратегии обороны

ТАСС08:45

МИД Румынии вызвал посла России в связи с заявлением Захаровой

REGNUM10:42

МИД Румынии вызвал посла РФ из-за слов Захаровой о стратегии обороны страны

ИА Красная Весна10:15

Посла России вызвали в МИД Румынии

Взгляд.ру08:51

Посла РФ вызвали в МИД Румынии после заявления Захаровой

Известия08:44
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Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП

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«Валенсия» упустила победу над «Леванте» в матче чемпионата Испании

Футболисты "Валенсии" сыграли вничью с "Леванте" в матче 28-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 18:16
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Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
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Девушка Роналду призналась, что ей стыдно тренироваться с футболистом

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, призналась, что испытывала стыд во время совместных тренировок с португальцем.
РИА Новости 14:38
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Общество

Названы признаки второй волны коронавируса

Названы признаки второй волны коронавируса. О них рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.
Piter.tv 09:22
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Общество

В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.
Evo-rus.com 06:37
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«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии

Вести.Ru 17:39
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Стало известно, почему компания АвтоВАЗ не выпускает минивэны LADA

АвтоВАзом не выпускаются минивэны, кабриолеты, а также прочие виды кузовов из-за отсутствия массового рынка для этих версий.
Car.ru вчера в 14:37
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Здоровье

В Белоруссии заявили о снижении числа случаев инфицирования COVID-19

В Белоруссии наблюдается снижение числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:41
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Общество

В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента.
Российская газета 16:13
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Происшествия

В Казани произошел взрыв в газохранилище

В Казани в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, в результате происшествия пострадали три человека, один погиб.
РБК 17:58
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Политика

Зеленский перейдет в онлайн-режим из-за болезни супруги

Российская газета 16:47
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Общество

Бурдж-Халифа окрасили в триколор

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
РИА Новости 16:15
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Общество

Мурашко: активность коронавируса в жару не снижается

Активность коронавируса нового типа в жаркую погоду не снижается, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru 12:18
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Здоровье

На Украине снова подскочила заболеваемость коронавирусом

На Украине с начала эпидемии зафиксирован 28 381 случай коронавируса, 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели.
Украина.ру 10 июня в 03:19
Экономика

Мэр Милана: из-за эпидемии уровень безработицы вырастет в полтора раза

Милан, Италия, 12 июня 2020, 18:33 — REGNUM До начала эпидемии коронавируса в Италии уровень безработицы в Милане составлял около 6%, а когда эпидемия завершится, этот уровень будет составлять, по-видимому, около 10%, заявил в пятницу, 12 июня, мэр Милана Джузеппе Сала.
REGNUM 11:33
Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 05:50
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Кино

Warner Bros сомневается, что Генри Кавилл сможет возглавить новый фильм о Супермене

Напомним, что Кавилл сыграл эту роль в фильмах «Человек из стали» (2013), «Бэтмен против Супермена: Рассвет правосудия» (2016) и «Лига справедливости» (2017).
Evo-rus.com вчера в 15:41
Политика

Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России

Флаг Российской Федерации торжественно подняли на Поклонной горе в Москве, в церемонии впервые принял участие президент страны Владимир Путин.
РИА Новости 06:28
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Игры

Инсайдеры рассказали, насколько PlayStation 5 дороже PlayStation 4 Pro

До официальной презентации PlayStation 5 осталось совсем немного времени.
Экономика сегодня вчера в 07:47
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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Общество

Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров

Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 13:03
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Авто

Компания Porsche представила новый Cayenne GTS

Новинка получила улучшенную подвеску и мощный 4,0-литровый V8, способный развивать 454 л.с. мощности и 620 Нм крутящего момента. не так давно наши коллеги из 32cars.ru публиковали первые снимки незакамуфлированного Porsche Cayenne GTS, но сегодня компания представила новинку официально.
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии

Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
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Диетолог раскрыл способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые помогут избавиться от тяги к сладкому всего за одну неделю.
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Политика

СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций

Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
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Общество

Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
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Экономика

Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Москва, 11 июня 2020, 12:14 — REGNUM Субсидии на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет получат 19 регионов РФ.
REGNUM вчера в 05:14
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Политика

В Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков

Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса. Член Коллегии МИД России, кандидат исторических наук.
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