Политика
РИА НовостиМИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
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Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, посвященное смертельному ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 20:52
Здоровье
Врач назвал способы избежать болезней почек
Специалист отметил, что основной причиной проблем с этими органами является не инфекционные поражения мочеполовой системы, а так называемые болезни цивилизации: диабет, мочекаменная болезнь, артериальная гипертония.
Известия 00:27
Здоровье
Петиция за отставку главы минздрава Алтайского края появилась в Сети
Напомним, ранее часть медработников Алтайского края недополучили за апрель несколько тысяч рублей.
Толк 11 июня в 03:12
Происшествия
В МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани
РИА Новости вчера в 23:07
Общество
Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников
Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета 11 июня в 05:47
Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
RT на русском вчера в 23:04
Политика
В США назвали самое мощное оружие России в Арктике
Не гиперзвуковые ракеты, а атомные ледоколы проекта 10520 (10521) типа «Арктика» являются самым мощным оружием России в Арктике, пишет американское издание The National Interest.
Lenta.ru вчера в 11:10
Общество
Путин вручил медали «Герой Труда»
Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве.
RT на русском вчера в 06:32
Общество
В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Кузассе официально зарегистрированы 997 пациентов с коронавирусом, 361 человек выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 629 пациентов с COVID-19.
REGNUM вчера в 00:40
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Происшествия
Похваливший террористов российский студент предстанет перед судом
Студент одного из техникумов Омска предстанет перед судом за комментарий в интернете.
Lenta.ru вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 11 июня в 12:28
Армия и оружие
Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР
Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com 11 июня в 13:05
Здоровье
Биолог назвала скрытые симптомы коронавируса
«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — рекомендует специалист.
Известия 00:15
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 11 июня в 06:33
Кино
Актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу «Чужой»
В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу "Чужой".
Piter.tv вчера в 15:55
Общество
В Пекине на крупнейшем оптовом рынке обнаружили коронавирус
Пекин, 12 июня 2020, 21:50 — REGNUM На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружили коронавирус на доске для разделки лосося.
REGNUM вчера в 14:50
Наука
Названа наиболее защищенная от коронавируса группа крови
В исследовании медиков участвовали свыше 750 тысяч пациентов Обладатели первой группы крови наименее подвержены заражению коронавирусом, к такому выводу пришли специалисты калифорнийской компании 23andMe, которая занимается расшифровкой генома.
АМИТЕЛ вчера в 10:53
Шоу-бизнес
Самойлову заметили на съемках с Джиганом за несколько дней до развода
Оксану Самойлову заметили на съемках программы «Вечерний Ургант», где она сопровождала своего супруга Джигана.
ФАН вчера в 15:36
Политика
Франция с 15 июня откроет границы для путешественников из стран ЕС
Власти Франции приняли решение с 15 июня открыть границы для путешественников, прибывающих из стран ЕС и некоторых других европейских стран.
ТАСС вчера в 20:13
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ
Наш Север 11 июня в 05:55
Шоу-бизнес
Настя Каменских научила подписчиков приседать
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ сообщали, что жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова нагрубила подписчикам из-за сравнения с Королевой.
Невские Новости вчера в 18:19
Происшествия
Дагестанские полицейские ответят за избиение женщины
Следственным комитетом РД возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников уголовного розыска ОМВД по городу Хасавюрт по подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении местной жительницы.
Московский Комсомолец в Дагестане вчера в 13:09
Армия и оружие
Украинские военные обстреляли ЛНР после 12 дней тишины
Газета.Ru 10 июня в 16:33
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в район строительства «Северного потока-2»
Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море, где ведётся строительство газопровода "Северный поток-2".
Discover24 вчера в 13:18
Происшествия
Статус Ефремова по делу о наркотиках определят после допроса
Интерфакс 11 июня в 09:33
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 11 июня в 05:55