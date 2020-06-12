Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
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Посла России вызвали в МИД Румынии

Взгляд.рувчера в 08:51

МИД Румынии вызвал посла России в связи с заявлением Захаровой

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Высказывание Захаровой о стратегии обороны Румынии не понравилось Бухаресту

Вести.Ruвчера в 08:53

Посла РФ вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой о национальной стратегии обороны

ТАССвчера в 08:45

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

РИА Новостивчера в 09:37

Рунет напомнил Румынии позор союза с гитлеровцами за нотации русскому послу

ИА Красная Весна00:35

Посла РФ вызвали в МИД Румынии после заявления Захаровой

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У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
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Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, посвященное смертельному ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 20:52
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Врач назвал способы избежать болезней почек

Специалист отметил, что основной причиной проблем с этими органами является не инфекционные поражения мочеполовой системы, а так называемые болезни цивилизации: диабет, мочекаменная болезнь, артериальная гипертония.
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Петиция за отставку главы минздрава Алтайского края появилась в Сети

Напомним, ранее часть медработников Алтайского края недополучили за апрель несколько тысяч рублей.
Толк 11 июня в 03:12
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В МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани

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Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета 11 июня в 05:47
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Общество

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В США назвали самое мощное оружие России в Арктике

Не гиперзвуковые ракеты, а атомные ледоколы проекта 10520 (10521) типа «Арктика» являются самым мощным оружием России в Арктике, пишет американское издание The National Interest.
Lenta.ru вчера в 11:10
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Общество

Путин вручил медали «Герой Труда»

Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве.
RT на русском вчера в 06:32
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Общество

В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом

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REGNUM вчера в 00:40
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Происшествия

Похваливший террористов российский студент предстанет перед судом

Студент одного из техникумов Омска предстанет перед судом за комментарий в интернете.
Lenta.ru вчера в 22:24
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 11 июня в 12:28
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Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР

Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com 11 июня в 13:05
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Биолог назвала скрытые симптомы коронавируса

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Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 11 июня в 06:33
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Кино

Актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу «Чужой»

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу "Чужой".
Piter.tv вчера в 15:55
Общество

В Пекине на крупнейшем оптовом рынке обнаружили коронавирус

Пекин, 12 июня 2020, 21:50 — REGNUM На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружили коронавирус на доске для разделки лосося.
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Наука

Названа наиболее защищенная от коронавируса группа крови

В исследовании медиков участвовали свыше 750 тысяч пациентов Обладатели первой группы крови наименее подвержены заражению коронавирусом, к такому выводу пришли специалисты калифорнийской компании 23andMe, которая занимается расшифровкой генома.
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Самойлову заметили на съемках с Джиганом за несколько дней до развода

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Франция с 15 июня откроет границы для путешественников из стран ЕС

Власти Франции приняли решение с 15 июня открыть границы для путешественников, прибывающих из стран ЕС и некоторых других европейских стран.
ТАСС вчера в 20:13
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Дагестанские полицейские ответят за избиение женщины

Следственным комитетом РД возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников уголовного розыска ОМВД по городу Хасавюрт по подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении местной жительницы.
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Армия и оружие

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Газета.Ru 10 июня в 16:33
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Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море, где ведётся строительство газопровода "Северный поток-2".
Discover24 вчера в 13:18
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Статус Ефремова по делу о наркотиках определят после допроса

Интерфакс 11 июня в 09:33
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Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса. Член Коллегии МИД России, кандидат исторических наук.
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