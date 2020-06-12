Политика
РБКМИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой
МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
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Политика
Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах
Lenta.ru вчера в 10:33
Происшествия
Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Газета.Ru вчера в 14:19
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Нововведения ждут пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:47
Футбол
Геркус: Мещеряков был против перехода Дзюбы в «Локомотив»
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус заявил о том, что председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков сорвал трансфер Артема Дзюбы в московский клуб.
Газета.Ru 10:43
Армия и оружие
В Forbes оценили новейшую российскую подлодку «Хабаровск»
В американском издании Forbes считают, что новейшая российская субмарина «Хабаровск» проекта 09851 сможет повлиять на принципы ведения подводной войны.
Discover24 10 июня в 05:26
Игры
Sony анонсировала новые игры для PlayStation 5
В ночь с 11 на 12 июня компания Sony провела презентацию Future of Gaming, посвящённую будущей игровой приставке PlayStation 5. Помимо внешнего вида и некоторых особенностей приставки на мероприятии также были анонсированы некоторые видеоигры.
REGNUM 03:19
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно
В сети обнаружили очень простой способ смотреть видео на Youtube без рекламы и не оплачивая подписку.
iXBT.com 04:54
Футбол
Вадим Евсеев объяснил, почему предпочитает проводить теорию на поле
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил, почему предпочитает проводить теорию на поле, а не в помещении.
Чемпионат 12:17
Политика
В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
Происшествия
В Югре загорелся нефтяной резервуар
BFM.ru 11:09
Игры
Во что превратилась Америка после смертоносной эпидемии: The Last of Us: Part 2
Сюжет второй части The Last of Us начинается через пять лет после этого события.
Lenta.ru 03:00
Общество
Глава Минздрава заявил, что снимать все ограничения пока рано
Снимать все ограничения в регионах пока рано, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:13
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
BFM.ru 00:27
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН вчера в 16:57
Авто
В России стартовало производство новой версии Renault Logan
С конвейера "АвтоВАЗа" начали сходить автомобили Renault Logan в новой лимитированной версии Technology.
Новые автомобили 02:04
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
Политика
Зеленский заявил о намерении вернуть вопрос Крыма в повестку дня
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение вопроса Крыма на повестку дня.
Коммерсантъ 12:41
Происшествия
Атомная подлодка загорелась во Франции
Загорелась подлодка типа «Рюби», носящая название Perle (в переводе с французского — «Жемчужина»).
Lenta.ru 12:47
Здоровье
Украина может ужесточить карантин из-за вспышки коронавируса
За последние сутки ведомством был зафиксирован антирекорд по количество новых инфицированных.
MedikForum.ru вчера в 18:38
Космос
Ученые подсчитали, когда США может достичь почти 100% экологически чистой энергии
Сообщается, что наращивание дополнительных возобновляемых источников не только позволит экономике получить инвестиции в размере 1,7 трлн долларов, но и положительно отразиться на росте рабочих мест в энергетическом секторе.
Ferra 04:24
Происшествия
В центре Москвы обрушился фасад жилого дома
В центре Москвы обрушился фасад жилого дома, обошлось без жертв и пострадавших.
ТАСС 12:49
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Финансы
Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд
"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
ТАСС 08:24
Политика
Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными
Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
РИА Новости 12:33
Футбол
В полуфинале Кубка Италии победит «Ювентус»
Наибольшие шансы забить в матче у нападающего Криштиану Роналду, который в предыдущей встрече реализовал пенальти на 91 минуте.
Букмекеры.рф вчера в 07:09
Футбол
«Барселона» готова платить часть зарплаты Коутиньо в случае его ухода
В «блаугране» считают, что из-за кризиса, вызванного коронавирусом, потенциальным покупателям будет сложно целиком покрыть зарплату 28-летнего игрока.
Sports.ru 10:13
Космос
Конспирологи заявили о новом конце света через неделю
По словам конспирологов, ученые неправильно определили дату конца света, спрогнозированную майя.
Актуальные Новости 12:21
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45