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РИА НовостиМИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
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Случалось, например, что приглашенные представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно. Это может показаться нелепым, но это правда.
— Анн Линде, шведский политикРИА Новости 10:04
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Выдача нейтрального статуса российским легкоатлетам приостановлена
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Армия и оружие
Джеффри назвал политику США по сирийской нефти законной
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