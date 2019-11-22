Политика
RT на русскомМИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом. По её словам, его всё чаще связывают с организованной преступностью и бандитизмом.
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Армия и оружие
Израиль ночью нанес удары по 20 объектам в Сирии
Общество
Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе
Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Авто
Названы топ-10 марок по продажам кроссоверов в РФ
Общество
В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".
Футбол
Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Шоу-бизнес
Лоза прокомментировал возвращение в Россию Софии Ротару
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
Происшествия
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Авто
Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес
Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Политика
Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма
Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
Происшествия
В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту
Власти Малайзии задержали в своих территориальных водах шедший под флагом Камеруна сухогруз, среди членов экипажа которого украинцы и один россиянин.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Гаджеты
В сети появилось первое ночное фото на Honor V30
Сетевой информатор Мукул Шарма, периодический публикующий достоверную информацию о новинках на рынке мобильных гаджетов, показал первый снимок, сделанный в ночное время новым флагманом Honor.
Наука
Учёные: стремление выжить выведет искусственный интеллект на новый уровень
Идея учёных базируется на понятии гомеостаза.
Игры
Valve показали геймплей Half-Life: Alyx
Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Политика
Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.
Футбол
Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги
Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Здоровье
В Роспотребнадзоре объяснили, как лучше принимать антибиотики
Микробы иногда вырабатывают устойчивость к антибиотикам. Роспотребнадзор дал советы, как этого избежать.
Общество
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Общество
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Политика
Лавров на полях G20 встретился с будущим послом США в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с заместителем руководителя Госдепартамента США и кандидатом на пост американского посла в Москве Джоном Салливаном проблемы в двусторонних отношениях.
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Экономика
Рынок акций РФ вечером ушел в минус вслед за «Газпромом»
Рынок акций РФ вечером в пятницу ушел в минус по индексам вслед за корректирующимися акциями "Газпрома" после успешного размещения пакета казначейских бумаг, хоть и с дисконтом к рынку; внешние площадки подают позитивные сигналы, при этом раллируют акции "Мосбиржи", обновившие максимумы с июля 2018 года.