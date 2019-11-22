Политика

RT на русскомRT на русскомМИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом. По её словам, его всё чаще связывают с организованной преступностью и бандитизмом.
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МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

Известиявчера в 16:38

«Это правда»: Граждане России и других стран боятся ехать в Швецию из-за разгула бандитизма - МИД

Царьградвчера в 10:42

МИД Швеции посетовал на боязнь россиян посещать страну

Газета.Ruвчера в 14:38

МИД Швеции заявил, что россияне боятся посещать страну

Московский Комсомолецвчера в 11:24

МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

RT на русскомвчера в 15:16

МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну

РИА Новостивчера в 10:04

Глава шведского МИД: русские боятся к нам приезжать (Aftonbladet, Швеция)

ИноСМИвчера в 08:12
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM вчера в 13:38
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости вчера в 11:18
Общество

Аэропорт Благовещенска закрыли из-за обледенения ВПП

Аэропорт Благовещенска с утра субботы закрылся на прием и отправку самолетов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.
Российская газета вчера в 22:29
Общество

Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

REGNUM вчера в 20:13
Игры

Ремейк Resident Evil 3 может выйти в 2020 году

Блогер Spawn Wave выпустил ролик, в котором утверждает, что ремейк Resident Evil 3 появится до конца 2020 года.
CyberSport.ru вчера в 02:49
Происшествия

Найденная в выгребной яме на Кубани девочка впала в кому

9-летняя Елизавета Набойченко, которую 19 ноября нашли в выгребной яме общественного туалета в хуторе Родниковском, находится в тяжелом состоянии.
Краснодарские известия 21 ноября в 09:18
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком

Evo-rus.com вчера в 11:50
Общество

День памяти шести апостолов от 70: что запрещено делать 23 ноября

Сегодня православные почитают 6 из 70 первых учеников Иисуса Христа: Ераста, Куарта, Родиона, Олимпа, Сосипатра и Тертия.
Волгоградская правда вчера в 23:01
Общество

В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей

РИА Новости вчера в 01:39
Общество

Китайский журналист рассказал о причинах старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
РИА Новости вчера в 18:45
Политика

Лавров встретился с будущим послом США в России

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном, пишет ТАСС.
Lenta.ru вчера в 23:19
Политика

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на опубликованную в сети видеозапись, на которой якобы запечатлена передача денег российским разведчиком в Сербии некоему агенту.
Пятый канал 21 ноября в 18:05
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Интернет

Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям

Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
Известия 21 ноября в 13:02
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Происшествия

Пожар в жилом доме в Свердловской области ликвидирован

REGNUM вчера в 20:59
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва вчера в 06:58
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Взгляд.ру вчера в 04:32
Политика

Пушков прокомментировал поставку американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости вчера в 17:23
Культура

Макс Фадеев снял фильм о глухоте и сравнил себя с Бетховеном

Продюсер Макс Фадеев снял документальное кино о своей глухоте «Я вас не слышу». Премьера фильма состоялась на канале YouTube.
News.ru вчера в 19:08
Здоровье

Скворцова отреагировала на увольнение трансплантолога Каабака

В среду, 20 ноября, на встрече с журналистами министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила о том, что, если уволенному врачу-трансплантологу Михаилу Каабаку понадобится дополнительная помощь или его не устраивает работа в московской больницы. то она готова встретиться с ним и обсудить его трудоустройство.
RuNews24.ru 20 ноября в 13:27
Шоу-бизнес

66-летняя Проклова испытывает удовольствие от пластики

Актриса раскрыла секрет своей молодости Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова из года в год радует публику своим цветущим видом.
WomanHit.ru вчера в 02:18
Гаджеты

Замена экрана в Huawei Mate X обойдется в 1 000 долларов

После официального старта продаж стало известно, во сколько обойдется замена гибкого экрана.
Astera 20 ноября в 07:52
Кино

В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»

RuNews24.ru 21 ноября в 09:55
Авто

В России начали покупать еще больше автомобилей с «автоматом»

ТОП-3 моделей составляют KIA Rio, Hyundai Solaris и Toyota Camry: доля авто с «автоматом» из Страны утренней свежести превысила 70%, а японский седан покупали с АКП в 100% случаев.
АвтоВзгляд 21 ноября в 11:11
Космос

«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида

РИА Новости вчера в 14:03
Хоккей

«Оттава» дома выиграла у «Рейнджерс» в игре НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" на домашнем льду смогла сломить сопротивление "Нью-Йорк Рейнджерс" - 4:1.
Газета.Ru вчера в 23:50
Армия и оружие

ВСУ запланировали разоружение украинских националистов в Донбассе — Басурин

Командование украинской карательной операции в Донбассе запланировало провести мероприятия по разоружению националистических банд, которые находятся в зоне конфликта, сообщил 22 ноября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
REGNUM вчера в 05:45
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru вчера в 08:57
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
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