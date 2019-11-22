Политика
RT на русскомМИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом. По её словам, его всё чаще связывают с организованной преступностью и бандитизмом.
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Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Общество
Аэропорт Благовещенска закрыли из-за обледенения ВПП
Аэропорт Благовещенска с утра субботы закрылся на прием и отправку самолетов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.
Общество
Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России
Игры
Ремейк Resident Evil 3 может выйти в 2020 году
Блогер Spawn Wave выпустил ролик, в котором утверждает, что ремейк Resident Evil 3 появится до конца 2020 года.
Происшествия
Найденная в выгребной яме на Кубани девочка впала в кому
9-летняя Елизавета Набойченко, которую 19 ноября нашли в выгребной яме общественного туалета в хуторе Родниковском, находится в тяжелом состоянии.
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком
Общество
День памяти шести апостолов от 70: что запрещено делать 23 ноября
Сегодня православные почитают 6 из 70 первых учеников Иисуса Христа: Ераста, Куарта, Родиона, Олимпа, Сосипатра и Тертия.
Общество
В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей
Общество
Китайский журналист рассказал о причинах старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
Политика
Лавров встретился с будущим послом США в России
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном, пишет ТАСС.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на опубликованную в сети видеозапись, на которой якобы запечатлена передача денег российским разведчиком в Сербии некоему агенту.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Интернет
Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям
Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Происшествия
Пожар в жилом доме в Свердловской области ликвидирован
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Политика
Пушков прокомментировал поставку американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Культура
Макс Фадеев снял фильм о глухоте и сравнил себя с Бетховеном
Продюсер Макс Фадеев снял документальное кино о своей глухоте «Я вас не слышу». Премьера фильма состоялась на канале YouTube.
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение трансплантолога Каабака
В среду, 20 ноября, на встрече с журналистами министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила о том, что, если уволенному врачу-трансплантологу Михаилу Каабаку понадобится дополнительная помощь или его не устраивает работа в московской больницы. то она готова встретиться с ним и обсудить его трудоустройство.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова испытывает удовольствие от пластики
Актриса раскрыла секрет своей молодости Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова из года в год радует публику своим цветущим видом.
Гаджеты
Замена экрана в Huawei Mate X обойдется в 1 000 долларов
После официального старта продаж стало известно, во сколько обойдется замена гибкого экрана.
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Авто
В России начали покупать еще больше автомобилей с «автоматом»
ТОП-3 моделей составляют KIA Rio, Hyundai Solaris и Toyota Camry: доля авто с «автоматом» из Страны утренней свежести превысила 70%, а японский седан покупали с АКП в 100% случаев.
Космос
«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида
Хоккей
«Оттава» дома выиграла у «Рейнджерс» в игре НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" на домашнем льду смогла сломить сопротивление "Нью-Йорк Рейнджерс" - 4:1.
Армия и оружие
ВСУ запланировали разоружение украинских националистов в Донбассе — Басурин
Командование украинской карательной операции в Донбассе запланировало провести мероприятия по разоружению националистических банд, которые находятся в зоне конфликта, сообщил 22 ноября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.