Политика

RT на русскомRT на русскомМИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом. По её словам, его всё чаще связывают с организованной преступностью и бандитизмом.
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Глава МИД Швеции заявила о страхе россиян перед поездками в страну

РБК15:17

Глава шведского МИД: русские боятся к нам приезжать (Aftonbladet, Швеция)

ИноСМИ08:12

МИД Швеции пожаловался на страх россиян приезжать в страну

Известия12:01

МИД Швеции заявил, что россияне боятся посещать страну

Московский Комсомолец11:24

«Это правда»: Граждане России и других стран боятся ехать в Швецию из-за разгула бандитизма - МИД

Царьград10:42

МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну

РИА Новости10:04

МИД Швеции посетовал на боязнь россиян посещать страну

Газета.Ru14:38
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Политика

В Сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток-2»

Американский сенатор Тед Круз заявил, что введение санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке «Северного потока — 2», могут задержать запуск газопровода более чем на год.
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В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости 08:46
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Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва 06:58
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Спорт

IAAF допустила возможность полного исключения российских легкоатлетов

Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Lenta.ru 15:27
Общество

Медведев предложил альтернативу четырехдневке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил способ трансформации четырехдневной рабочей недели.
Lenta.ru 15:33
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
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Общество

ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков

В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
REGNUM 04:05
Происшествия

Опубликовано видео момента тарана автобусом рынка в Калининграде

Появилось видео момента, как пассажирский автобус врезался в центральный рынок в Калининграде.
Life.ru 13:15
Наука

Малообеспеченные люди чаще других страдают от болезней сердца

Врачи-кардиологи выяснили, почему малообеспеченные слои населения чаще страдают от болезней сердца.
Ugpressa.ru 14:22
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Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец 07:43
Футбол

Моуринью назвал клуб, в котором может завершить карьеру тренера

Евро-футбол.ру 09:26
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В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»

RuNews24.ru вчера в 09:55
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Абрамович отказался продавать «Челси»

Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.
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Ставки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума

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REGNUM 10:09
Авто

В Лос-Анджелесе представили обновленные Mazda CX-9 и CX-5

Новинки получили расширенный набор опций и более высокую цену. Mazda CX-9 2020 года был представлен сегодня на автосалоне в Лос-Анджелесе.
SpeedMe 20 ноября в 17:59
Экономика

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Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
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Политика

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
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Спорт

Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
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Политика

МВФ выдвинул Украине жесткое условие

Украинский политик Сергей Лещенко сообщил, что Международный валютный фонд требует от Киева принятия закона, который сделает невозможным возвращение национализированных банков прежним владельцам.
Expert.ru 07:47
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
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Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
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Общество

Путин назвал чушью изменения правил медосмотра для водителей

Президент Российской Федерации В. В. Путин, узнавший из СМИ грядущие изменения правил получения медсправок для водителей, назвал полной чушью.
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В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:15
Общество

Лобода украсила собой постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода попала на постер сайд-проекта Lindemann солиста немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Газета.Ru 07:08
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Путин призвал создать государственную программу вооружений

В ходе совещания Совбеза РФ глава российского государства Владимир Путин призвал приступить к созданию государственной программы вооружений до 2033 года.
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Анна Линд
Шведский политик
Шведский политик, член Социал-демократической партии, министр иностранных дел Швеции с 1998 по 2003 годы.
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