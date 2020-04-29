Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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с чего всё началось

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости10:18

Подробнее о событии

Захарова заявила о стирании США граней между видами ядерного оружия

РБК14:31

Захарова: РФ даст ответ в случае атаки баллистических ракет подлодок США

Газета.Ru11:04

Захарова назвала опасным размещение ядерных зарядов на подлодках США

News.ru10:13

Захарова: размещение США ядерных зарядов малой мощности опасно и ведет к дестабилизации

ТАСС10:57

Россия назвала условие ядерного ответа на атаку США

Lenta.ru10:32

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости10:18

Россия ответит ядерным ударом на ракетный пуск с подлодок США — МИД РФ

REGNUM11:00
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Здоровье

Минздрав РФ ожидает перелом ситуации с коронавирусом в ближайшие дни

Распространение коронавируса еще не вышло на плато, ожидается, что ситуация переломится в ближайшие дни, заявил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
ФАН 07:42
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Общество

В Тульской области министр заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте минздрава региона.
РБК 14:11
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Авто

Toyota выпустит новый кроссовер Urban Cruiser

Японская марка Toyota объявила о готовности официально представить новую версию паркетника Urban Cruiser.
Somanyhorses вчера в 12:02
Космос

В среду близко к Земле пролетит опасный астероид

Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
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Авто

Новый BMW X8 M станет 750-сильным гибридом

В отчете утверждается, что X8 M будет иметь гибридную силовую установку, сочетающую в себе знакомый 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом BMW и электромотор, увеличивающий мощность на 200 лошадиных сил.
SpeedMe 27 апреля в 17:10
13
Армия и оружие

Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости 27 апреля в 14:18
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
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Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
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Политика

Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу

Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
479
Здоровье

Минздрав не рекомендует лечиться бессимптомным носителям коронавируса

В Министерстве здравоохранения России заявили, что заболевшим COVID-19, но переносящим инфекцию бессимптомно, никакая дополнительная терапия не требуется.
Уралинформбюро 08:29
50
Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия 12:22
2,4K
Происшествия

Следователи задержали бывшего замгубернатора Курганской области

Следователи задержали бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей.
ТАСС 09:22
32
Здоровье

Два передвижных медицинских комплекса поступили в Тульскую область

В Тульской области для оказания медпомощи жителям в отдаленных населенных пунктах и профосмотров используются передвижные медицинские комплексы, таких в регионе 32.
Центр 71 09:02
2
Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
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Технологии

«МегаФон» запустил тарифы с безлимитным трафиком для удаленной работы

Абоненты могут воспользоваться безлимитным интернетом не только в домашнем регионе, но и во время путешествий по России.
Lenta.ru 10:24
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб

Коммерсантъ 09:08
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Здоровье

Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса

В России по состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч.
Lenta.ru 14:13
10
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
746
Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку на уровне 0—0,25% годовых.
RT на русском 14:07
Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
747
Общество

Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
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Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

Известия 05:38
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Космос

Космические биологи: кто разгадает все тайны Марса

Популярная механика 26 апреля в 07:17
Кино

К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

vtomske.ru 01:25
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
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Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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Происшествия

В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина

Известия 11:34
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Общество

В России больше не будет листового чая Lipton и Brooke Bond

Sostav.ru 04:55
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Общество

Власти Москвы назвали приоритетные по снятию ограничений отрасли

В первую очередь смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, затронет в Москве строительную отрасль и промышленность.
РБК 11:02
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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