Армия и оружие
РИА НовостиМИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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с чего всё началось
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.РИА Новости10:18
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Здоровье
Минздрав РФ ожидает перелом ситуации с коронавирусом в ближайшие дни
Распространение коронавируса еще не вышло на плато, ожидается, что ситуация переломится в ближайшие дни, заявил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
ФАН 07:42
Общество
В Тульской области министр заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте минздрава региона.
РБК 14:11
Авто
Toyota выпустит новый кроссовер Urban Cruiser
Японская марка Toyota объявила о готовности официально представить новую версию паркетника Urban Cruiser.
Somanyhorses вчера в 12:02
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Авто
Новый BMW X8 M станет 750-сильным гибридом
В отчете утверждается, что X8 M будет иметь гибридную силовую установку, сочетающую в себе знакомый 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом BMW и электромотор, увеличивающий мощность на 200 лошадиных сил.
SpeedMe 27 апреля в 17:10
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО
Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости 27 апреля в 14:18
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
Политика
Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу
Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
Здоровье
Минздрав не рекомендует лечиться бессимптомным носителям коронавируса
В Министерстве здравоохранения России заявили, что заболевшим COVID-19, но переносящим инфекцию бессимптомно, никакая дополнительная терапия не требуется.
Уралинформбюро 08:29
Происшествия
Следователи задержали бывшего замгубернатора Курганской области
Следователи задержали бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей.
ТАСС 09:22
Здоровье
Два передвижных медицинских комплекса поступили в Тульскую область
В Тульской области для оказания медпомощи жителям в отдаленных населенных пунктах и профосмотров используются передвижные медицинские комплексы, таких в регионе 32.
Центр 71 09:02
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
Технологии
«МегаФон» запустил тарифы с безлимитным трафиком для удаленной работы
Абоненты могут воспользоваться безлимитным интернетом не только в домашнем регионе, но и во время путешествий по России.
Lenta.ru 10:24
Религия
Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
Коммерсантъ 09:08
Здоровье
Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса
В России по состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч.
Lenta.ru 14:13
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку на уровне 0—0,25% годовых.
RT на русском 14:07
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
Общество
Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
Космос
Космические биологи: кто разгадает все тайны Марса
Популярная механика 26 апреля в 07:17
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru 01:25
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
Общество
Власти Москвы назвали приоритетные по снятию ограничений отрасли
В первую очередь смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, затронет в Москве строительную отрасль и промышленность.
РБК 11:02