Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читать в источнике
Комментировать307

Подробнее о событии

МИД: Россия ответит в случае атаки баллистических ракет подлодок США

ТК Звезда11:13

Захарова: РФ даст ответ в случае атаки баллистических ракет подлодок США

Газета.Ru11:04

Россия назвала условие ядерного ответа на атаку США

Lenta.ru10:32

Захарова: размещение США ядерных зарядов малой мощности опасно и ведет к дестабилизации

ТАСС10:57

Россия ответит ядерным ударом на ракетный пуск с подлодок США — МИД РФ

REGNUM11:00

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости10:18

Захарова назвала опасным размещение ядерных зарядов на подлодках США

News.ru10:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross Instinct

Экономика сегодня 07:02
150
Общество

Трудовые права граждан в период ограничительных мероприятий

Прокуратура Мегино-Кангаласского района напоминает о трудовых правах граждан в период ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции.
SakhaNews 11:04
Экономика

Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты

Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
50
Политика

Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море.
Известия 10:18
81
Энергетика

Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти

Наша версия 10:28
298
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
249
Общество

Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
958
Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии

Деловое.ТВ вчера в 09:53
3,3K
Общество

Глава Минздрава Тульской области заболел коронавирусом

Глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12:58
5
Общество

Собянин рассказал о порядке продления пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости 12:29
681
Игры

Фэнтезийная экшен-RPG Hellrade превратилась в дополнение для Dying Light

Игромания.ру 12:08
Общество

Более 70% кафе и ресторанов в России могут уйти с рынка к 1 июля

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что более 70% кафе и ресторанов могут уйти с рынка к 1 июля, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:48
8
Шоу-бизнес

Эпический провал: Кайли Дженнер высмеяли за слишком заметный фотошоп

«Бассейн аж скривило», «С такими деньгами можно было нанять профессионального ретушера», «Эпический провал», — посмеялись подписчики.
Popcornnews.ru 10:40
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
2,3K
Общество

Названо отличие эпидемии коронавируса в России и Европе

Развитие и спад эпидемии коронавируса в России происходит более плавно, чем в Европе.
Lenta.ru 12:03
2
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
829
Общество

В Тульской области вводят цифровые пропуска

В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
738
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
78
Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
84
Общество

Великобритания вышла на третье место по числу жертв коронавируса

Великобритания вышла на третье место в мире по количеству смертей от коронавирусной инфекции Об этом в среду, 29 апреля, сообщает The Independent со ссылкой на данные Минздрава страны.
Известия 12:58
Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
508
Общество

Минобрнауки: Студенты вузов продолжат учиться дистанционно до 11 мая

Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 11 мая.
Агентство Москва 11:53
2
Спорт

Игра Generation Zero временно стала бесплатной в Steam

Вашингтон, 29 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Студия Systemic Reaction объявила, что её игра Generation Zero станет временно бесплатной в сервисе Steam.
REGNUM 01:45
1
Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
245
Хоккей

Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»

Российская газета 12:57
Общество

Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники

Губернатор подписал указ, дополняющий ранее принятые документы об установлении в Свердловской области особого режима по COVID-19.
Вечерние Ведомости 08:42
79
Шоу-бизнес

Нарушила карантин: Марго Робби вышла на прогулку в коротких шортах

Звезда «Отряда самоубийц» и «Волка с Уолл-стрит» была легко, по-спортивному, одета в короткие розовые шорты и летнюю футболку, завязанную узлом на поясе, что подчеркивало ее фигуру.
SM News 11:35
Общество

Власти Москвы заявили о вынужденном простое 2 млн человек в столице

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» заявил, что в результате ограничительных мер в городе удалось сократить число людей на рабочих местах с 7 млн до 2,5–2,6 млн.
РБК 12:44
Религия

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

ТАСС 08:31
1,6K
Общество

Россиянам с видом на жительство за рубежом разрешили покинуть страну

Граждане России, постоянно проживающие за границей, смогут покинуть страну через наземные пункты пропуска.
Peterburg2.ru 12:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное