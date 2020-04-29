Армия и оружие
РИА НовостиМИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Авто
АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross Instinct
Экономика сегодня 07:02
Общество
Трудовые права граждан в период ограничительных мероприятий
Прокуратура Мегино-Кангаласского района напоминает о трудовых правах граждан в период ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции.
SakhaNews 11:04
Экономика
Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты
Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
Политика
Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море.
Известия 10:18
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти
Наша версия 10:28
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Общество
Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Общество
Глава Минздрава Тульской области заболел коронавирусом
Глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12:58
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости 12:29
Общество
Более 70% кафе и ресторанов в России могут уйти с рынка к 1 июля
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что более 70% кафе и ресторанов могут уйти с рынка к 1 июля, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:48
Шоу-бизнес
Эпический провал: Кайли Дженнер высмеяли за слишком заметный фотошоп
«Бассейн аж скривило», «С такими деньгами можно было нанять профессионального ретушера», «Эпический провал», — посмеялись подписчики.
Popcornnews.ru 10:40
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Общество
Названо отличие эпидемии коронавируса в России и Европе
Развитие и спад эпидемии коронавируса в России происходит более плавно, чем в Европе.
Lenta.ru 12:03
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
Великобритания вышла на третье место по числу жертв коронавируса
Великобритания вышла на третье место в мире по количеству смертей от коронавирусной инфекции Об этом в среду, 29 апреля, сообщает The Independent со ссылкой на данные Минздрава страны.
Известия 12:58
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Общество
Минобрнауки: Студенты вузов продолжат учиться дистанционно до 11 мая
Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 11 мая.
Агентство Москва 11:53
Спорт
Игра Generation Zero временно стала бесплатной в Steam
Вашингтон, 29 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Студия Systemic Reaction объявила, что её игра Generation Zero станет временно бесплатной в сервисе Steam.
REGNUM 01:45
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Хоккей
Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
Российская газета 12:57
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
Губернатор подписал указ, дополняющий ранее принятые документы об установлении в Свердловской области особого режима по COVID-19.
Вечерние Ведомости 08:42
Шоу-бизнес
Нарушила карантин: Марго Робби вышла на прогулку в коротких шортах
Звезда «Отряда самоубийц» и «Волка с Уолл-стрит» была легко, по-спортивному, одета в короткие розовые шорты и летнюю футболку, завязанную узлом на поясе, что подчеркивало ее фигуру.
SM News 11:35
Общество
Власти Москвы заявили о вынужденном простое 2 млн человек в столице
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» заявил, что в результате ограничительных мер в городе удалось сократить число людей на рабочих местах с 7 млн до 2,5–2,6 млн.
РБК 12:44
Общество
Россиянам с видом на жительство за рубежом разрешили покинуть страну
Граждане России, постоянно проживающие за границей, смогут покинуть страну через наземные пункты пропуска.
Peterburg2.ru 12:27