Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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с чего всё началось

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Вертолет НАТО упал в Ионическое море

Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

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Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике

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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размешенного на сайте правительства документа.
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Армия и оружие

Призывные комиссии в России начнут работу с 12 мая

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призывные комиссии во всех субъектах и муниципальных образованиях страны начнут работу с 12 мая.
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Пособия получат неработающие жители Петербурга старше 65 лет. Выплаты будут проведены после окончания режима самоизоляции.
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Энергетика

В Польше намерены арестовать активы «Северного потока-2»

Заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost заявил, что Варшава наложит арест на активы газопровода, если польская компания не получит от «Газпрома» средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу.
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Экономика

Источник раскрыл детали господдержки системообразующих компаний

Осведомленный источник рассказал ТАСС о критериях и формах господдержки системообразующих компаний.
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Здоровье

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
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Космос

В среду близко к Земле пролетит опасный астероид

Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

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РИА Новости 15:06
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Общество

Чехия страдает от сильнейшей за 500 лет засухи

Власти Чехии заявили, что страну охватила сильнейшая за последние 500 лет засуха.
News.ru 13:39
Общество

Снятие ограничений в Москве начнется со строителей

Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
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Общество

Режим цифровых пропусков в Подмосковье продлили до 11 мая

В Подмосковье продлили действие пропускного режима для поездок на транспорте до 11 мая включительно, сообщается на сайте правительства Московской области.
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Экономика

МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса

В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК 13:19
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Космос

Органика на Марсе была уже как минимум 4 млрд лет назад

Десятилетиями ученые пытались понять, есть ли на Марсе органические соединения и, если да, каков их источник.
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Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске

На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
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Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
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Футбол

«Карпин, когда пришел в „Спартак“, довольно корявенький был поначалу». Большое интервью Олега Романцева

Жозе Моуринью / Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов — Но на вопрос насчет "лишних" спартаковских людей вы все-таки не ответили.
Матч ТВ 02:15
Общество

Минобрнауки: Студенты вузов продолжат учиться дистанционно до 11 мая

Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 11 мая.
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Общество

Неуспевшим продлить рабочий пропуск москвичам придется оформлять новый

В случае если москвич не успел продлить действие своего рабочего цифрового пропуска до 4 мая включительно, нужно будет получать уже новый пропуск, сообщил журналистам глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 12:04
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В США заявили об эффективном препарате для борьбы с коронавирусом

Госиспытания противовирусного препарата ремдесивир показали его положительный эффект в лечении коронавируса.
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Участники митинга во Владикавказе посетили больницу с COVID-19

Участники несанкционированного митинга во Владикавказе, не верившие в существование коронавируса, изменили свое отношение, посетив больницу с зараженными, сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
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ФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
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ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России

В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
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Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым

Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
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В Курской области пропал четырехлетний мальчик

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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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