Захарова подчеркнула, что любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок вне зависимости от характеристик ее оснащения будет воспринята как нападение с применением ядерного оружия.

с чего всё началось

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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