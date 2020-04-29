Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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с чего всё началось

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Захарова подчеркнула, что любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок вне зависимости от характеристик ее оснащения будет воспринята как нападение с применением ядерного оружия.
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МИД: США стирают грани между разными видами ядерного оружия

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Доказали эффективность бронзовых мечей в реальных условиях, об этом стало известно Evo-rus.com.
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Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
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СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

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Происшествия

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Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
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Власти США заказали еще 100 тысяч мешков для трупов — WSJ

Вашингтон, 30 апреля 2020, 03:18 — REGNUM Дополнительный заказ на общую сумму $5,1 млн для закупки еще 100 тысяч мешков для трупов на случай ухудшения ситуации с пандемией в США сделали американские власти, 29 апреля сообщает издание The Wall Street Journal.
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Дизайн нового Xiaomi Redmi Note 9 раскрыт до анонса

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Армия и оружие

Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео

Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
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Песков призвал к беспощадной борьбе с фейками

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Учёные изменили прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России

Учёные Сингапурского университета технологии и дизайна опубликовали исследование, согласно которому эпидемия коронавируса в России завершиться в августе, а не в июле, как предполагалось ранее.
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Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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