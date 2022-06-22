«Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам», - заявила представитель МИД.
Суд по иску УФСБ по Приморскому краю конфисковал комплекс семейного отдыха "Маяк" стоимостью более 900 миллионов рублей, принадлежащий экс-депутату Госдумы и бывшему депутату заксобрания Приморья Сергею Сопчуку, и 135 миллионов рублей прибыли от работы этой базы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.