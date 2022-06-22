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МИД: США не разрешили прилет спецрейса для вывоза российских дипломатов

США не выдали разрешение на прилет специального рейса госавиации России, который должен был отвезти на родину сотрудников загранучреждений, следует
 из заявления официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.
Ведомости
Мария Захарова констатировала, что США продолжают планомерно разрушать двусторонние отношения, которые «и без того находятся в плачевном состоянии».
Телеканал 360°
«Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам», - заявила представитель МИД.
Комсомольская правда
О данных контрмерах Вашингтон уведомят по специальным каналам дипломатической связи.
Московский Комсомолец

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В МИД РФ сообщили о запрете США на прилет спецрейса для вывоза сотрудников российских загранучреждений
Известия21:29
США не выдали разрешение на прилет спецрейса для вывоза российских дипломатов
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МИД: США не разрешили прилет спецрейса для вывоза российских дипломатов
РИА Новостивчера в 11:52
Представитель МИД Захарова заявила о запрете США на прилет рейса для вывоза дипломатов РФ
Lenta.ru19:20
В МИД заявили, что США не разрешили прилет спецрейса РФ для вывоза сотрудников загранучреждений
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США отказались принять российский спецборт для вывоза дипломатов РФ, Москва обещает ответные меры
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МИД: США не разрешили прилёт спецрейса для вывоза сотрудников российских загранучреждений
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