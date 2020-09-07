МИД Сербии вызвал посла России из-за поста Захаровой
МИД Сербии вызвал российского посла для "устного разъяснения" ситуации с постом официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в США. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
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Российского посла вызвали в МИД Сербии из-за поста Захаровой
Дипломата Александра Боцан-Харченко приглашали в МИД Сербии для устного разъяснения ситуации с постом официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в США.
РИА Новости07:13
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