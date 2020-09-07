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Газета.Ru
Газета.Ru

МИД Сербии вызвал посла России из-за поста Захаровой

МИД Сербии вызвал российского посла для "устного разъяснения" ситуации с постом официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в США. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российского посла вызвали в МИД Сербии из-за поста Захаровой

Дипломата Александра Боцан-Харченко приглашали в МИД Сербии для устного разъяснения ситуации с постом официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в США.
РИА Новости07:13
Подробнее о событии
ТАСС

Глава МИД Сербии заявил, что ситуация вокруг публикации Марии Захаровой исчерпана

ТАСС07:21
Газета.Ru

МИД Сербии вызвал посла России из-за поста Захаровой

Газета.Ru07:16
Lenta.ru

Сербия вызвала посла России из-за поста Захаровой

Lenta.ru06:09
Телеканал 360°

Российского посла вызвали в МИД Сербии после публикации Захаровой

Телеканал 360°06:41
Московский Комсомолец

В Сербии российского посла вызвали на ковер из-за поста Захаровой

Московский Комсомолец06:30
РИА Новости

Российского посла вызвали в МИД Сербии из-за поста Захаровой

РИА Новости07:13
РЕН ТВ

Российского посла вызвали в МИД Сербии из-за шутки Захаровой

РЕН ТВ06:02

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Инфорос07:11
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Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Канцлер германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока-2» в ответ на предполагаемое отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального веществом «Новичок», сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
Ведомости07:34
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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости01:00
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Huawei подтвердила выход смартфона на собственной ОС в 2021 году

Смартфон китайской Huawei на собственной операционной системе Harmony OS будет выпущен в 2021 году, подтвердил глава подразделения компании по производству потребительских товаров Ю Чэндун, сообщает 5 августа портал cnTechPost.
ИА Красная Весна5 сентября в 00:31
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Госдума решит, позволить ли рыбакам-любителям торговать рыбой

Правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу, которую возглавляет вице-премьер Виктория Абраменко намерена в скором времени рассмотреть вопрос о создании правового механизма позволяющего россиянам продавать уловы любительской рыбалки.
Новый День06:52

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов намерен обратиться к помощнику президента РФ Максиму Орешкину с предложением о введении в России дополнительного пособия по безработице, сообщает ТАСС со ссылкой на текст письма сенатора.
Российская газета03:01
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
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