Политика
РИА НовостиЗамглавы МИД: «Северный поток — 2» завершат, несмотря на санкции
Ранее немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что США могут ввести новые санкции против проекта, если Россия попытается завершить строительство трубопровода.
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с чего всё началось
Строительство газопровода "Северный поток — 2" будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США, заявил замглавы МИД России Александр Панкин в интервью РИА Новости.РИА Новости01:32
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Кино
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Общество
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Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Армия и оружие
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Армия и оружие
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Общество
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В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
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