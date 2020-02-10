Строительство газопровода "Северный поток — 2" будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США, заявил замглавы МИД России Александр Панкин в интервью РИА Новости.

с чего всё началось

Ранее немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что США могут ввести новые санкции против проекта, если Россия попытается завершить строительство трубопровода.

Политика Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.

Экономика В российской демографической яме нашли экономическое дно Как пишет немецкая газета Die Welt в статье под заголовком "Эффект 90-х", самая значительная убыль населения России за 11 лет (2019 год) стала отголоском колоссального снижения рождаемости в первые годы после распада СССР.

Общество Глава ЦОДД поддержал идею повышения штрафа за превышение скорости Руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Михаил Кизлык поддержал отмену нештрафуемого порога превышения скорости и идею увеличения штрафов за такое нарушение ПДД, сообщает Autonews.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.

Общество Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.

Армия и оружие Турция готовит боевиков к контрнаступлению в Сирии В ходе контрнаступления боевики намерены вернуть несколько десятков населённых пунктов, которые они потеряли в течение последних трёх недель в результате наступательных действий сирийских военных при поддержке ВКС РФ.

Происшествия Utair объяснила порывом ветра жесткую посадку Boeing в Коми При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска в Республике Коми произошел резкий сдвиг ветра, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Utair.

Общество Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.

Происшествия Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).

Экономика Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.

Политика В Кремле оценили работу кабмина Медведева "Итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно", - заключил представитель Кремля.