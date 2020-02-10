Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗамглавы МИД: «Северный поток — 2» завершат, несмотря на санкции

Ранее немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что США могут ввести новые санкции против проекта, если Россия попытается завершить строительство трубопровода.
Читать в источнике
Комментировать1028
с чего всё началось

Замглавы МИД: «Северный поток — 2» завершат, несмотря на санкции

Строительство газопровода "Северный поток — 2" будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США, заявил замглавы МИД России Александр Панкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости01:32

Подробнее о событии

На конференции в Мюнхене обсудят «Северный поток — 2»

RT на русском05:29

МИД: «Северный поток-2» достроят вопреки санкциям

Российская газета04:01

Замглавы МИД: «Северный поток — 2» завершат, несмотря на санкции

РИА Новости01:32

Замглавы МИД: «Северный поток — 2» достроят вопреки санкциям

Газета.Ru02:58

МИД России пообещал помочь завершению «Северного потока – 2»

Известия01:49

МИД России: строительство «Северного потока-2» завершится несмотря на санкции США

Коммерсантъ01:44

МИД выразил уверенность в завершении «Северного потока-2»

РБК03:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Политика

Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
РБК 04:34
Экономика

В российской демографической яме нашли экономическое дно

Как пишет немецкая газета Die Welt в статье под заголовком "Эффект 90-х", самая значительная убыль населения России за 11 лет (2019 год) стала отголоском колоссального снижения рождаемости в первые годы после распада СССР.
Московский Комсомолец вчера в 11:27
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

РБК 02:06
Здоровье

ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»

Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
РБК 04:06
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
ТАСС 01:14
Происшествия

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
ТАСС 03:30
Кино

В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Оскар»

В лос-анджелесском театре «Долби» состоялась церемония вручения премии «Оскар» за 2019 год.
RT на русском 02:14
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
Общество

Глава ЦОДД поддержал идею повышения штрафа за превышение скорости

Руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Михаил Кизлык поддержал отмену нештрафуемого порога превышения скорости и идею увеличения штрафов за такое нарушение ПДД, сообщает Autonews.
Коммерсантъ 05:27
Общество

10 лучших нарядов, в которых звездные мамы получали «Оскар»

Даже на вручении премии «Оскар» в 2008 году Тильда Суинтон пришла в необычном наряде, конечно же, черного цвета.
Летидор 00:00
Культура

Российская певица выступит на «Оскаре»

ТВ Центр 07 февраля в 13:24
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги

Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.
Paparazzi.ru 01:55
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Общество

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском 04:04
Происшествия

В Галерее искусств Зураба Церетели в Москве нашли тело охранника

Радиостанции «Говорит Москва» в Галерее искусств заявили, что не комментируют эту ситуацию.
Говорит Москва 04:58
Общество

Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях

Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Коммерсантъ 05:07
Армия и оружие

Турция готовит боевиков к контрнаступлению в Сирии

В ходе контрнаступления боевики намерены вернуть несколько десятков населённых пунктов, которые они потеряли в течение последних трёх недель в результате наступательных действий сирийских военных при поддержке ВКС РФ.
REGNUM 05:44
Происшествия

Utair объяснила порывом ветра жесткую посадку Boeing в Коми

При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска в Республике Коми произошел резкий сдвиг ветра, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Utair.
РБК вчера в 08:08
Армия и оружие

США начали вывод войск с территории Ирака

По поступающим данным, американские силы начали вывод своих войск с 15 военных баз, находящихся на территории Ирака.
ТАСС 05:43
Общество

Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Интерфакс 01:42
Происшествия

Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве

По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).
РИА Новости 05:29
Гаджеты

Показаны качественные фотографии нового флагмана Xiaomi Mi 10

На одном из известных зарубежных сайтов уже размещена фотография новинки. Таким образом, можно видеть целиком внешний вид устройства.
ИнфоСМИ 02:03
Происшествия

Появились кадры с места ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Последствия столкновения автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве попали на видео.
Известия 05:09
Общество

В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире

РИА Новости 03:40
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире

Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Актуальные Новости вчера в 04:59
Культура

Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют диагноз дочери Любови Успенской в шоу «Звезды сошлись»

Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют реальный диагноз дочери 65-летней Любови Успенской Татьяны Плаксиной, которая на всю страну за гонорар обвинила певицу в жестоком обращении.
Актуальные Новости 08 февраля в 01:28
Экономика

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
РБК 02:00
Политика

В Кремле оценили работу кабмина Медведева

"Итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно", - заключил представитель Кремля.
Российская газета 05:44
Общество

Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение

Для заведений, которые успешно развиваются, имеют материально-техническую базу и хорошо укомплектованы кадрами, рисков нет, уточнил Фальков.
РИА Новости 04:17
Хоккей

Шестеркин установил еще два новых клубных рекорда «Рейнджерс»

В январе Шестеркин совершил 46 сейвов в игре с «Нью-Джерси» (6:3). Кроме того, Шестеркин стал первым вратарем «Рейнджерс», который одержал две победы в шести стартовых матчах, в которых голкипер отразил не менее 40 бросков.
Матч ТВ вчера в 22:45
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное