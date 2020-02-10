Политика

Российская газетаРоссийская газетаМИД: «Северный поток-2» достроят вопреки санкциям

Американские санкции не помешают строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом в понедельник заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода будет успешно завершено", - констатировал Панкин.
Читать в источнике
Комментировать1055
с чего всё началось

Замглавы МИД: «Северный поток — 2» завершат, несмотря на санкции

Строительство газопровода "Северный поток — 2" будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США, заявил замглавы МИД России Александр Панкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости01:32

Подробнее о событии

МИД: «Северный поток-2» достроят вопреки санкциям

Российская газета04:01

В МИД России заявили, что «Северный поток — 2» будет завершён

RT на русском01:26

Замглавы МИД: «Северный поток — 2» достроят вопреки санкциям

Газета.Ru02:58

МИД России пообещал помочь завершению «Северного потока – 2»

Известия01:49

МИД России: строительство «Северного потока-2» завершится несмотря на санкции США

Коммерсантъ01:44

Замглавы МИД: «Северный поток — 2» завершат, несмотря на санкции

РИА Новости01:32

МИД выразил уверенность в завершении «Северного потока-2»

РБК03:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru 03:24
Кино

Хоакин Феникс получил премию «Оскар 2020» за лучшую мужскую роль

Премию "Оскар 2020" в номинации "лучшая мужская роль" получил Хоакин Феникс, сыгравший в картине "Джокер", рассказывающей о популярном персонаже из комиксов DC.
Kinonews.ru вчера в 23:11
Экономика

«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»

Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Газета.Ru 05:28
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Lenta.ru 02:53
Здоровье

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
Происшествия

Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве

По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).
РИА Новости 05:29
Происшествия

Появились кадры с места ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Последствия столкновения автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве попали на видео.
Известия 05:09
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
РБК 05:27
Происшествия

В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:52
Происшествия

СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после ЧП с двумя скоростными катерами в Таиланде, в результате которого погибли два ребенка из России, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 06:42
Армия и оружие

В Госдуме оценили статью о препятствии для США в «войне» с Россией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT публикацию американских СМИ о том, что станет препятствием для США в «войне» с Россией.
RT на русском 03:49
Общество

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия 08 февраля в 16:18
Гаджеты

Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»

Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
News.ru 06:35
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Шоу-бизнес

Лолита подтвердила слухи о новом возлюбленном

Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.
Вечерняя Москва вчера в 14:04
Футбол

Моуринью объяснил решение побриться налысо

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью назвал причины смены причёски. 57-летний специалист решил полностью избавиться от волос.
Чемпионат 04:54
Футбол

Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит»

Большое интервью аргентинского хавбека «Зенита», который на днях досрочно вернулся из аренды Семак — о Малкоме, Ригони и победе над «Сабуртало» «Сампдория» не могла меня выкупить — Возможно, вы первый игрок в истории российского футбола, который дважды досрочно возвращался из аренды.
Спорт-Экспресс 08 февраля в 16:15
Футбол

Семпличи уволен с поста главного тренера СПАЛа

СПАЛ уволил Леонардо Семпличи с поста главного тренера команды.
Soccer.ru 06:29
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским

В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Piter.tv 05:06
Футбол

Семак не подтвердил продление контракта с «Зенитом»

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" не подтвердил информацию о продлении контракта с петербургским клубом.
МК-Спорт 07:07
Общество

Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:13
Общество

У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус

Ранее стало известно, что ещё у семи граждан на круизном судне Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса.
RT на русском вчера в 13:59
Политика

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском 04:04
Политика

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Киев отозвал посла из России в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и госпереворота на Украине.
Известия 05:31
Футбол

«Рубин» может вернуться на «Ак Барс Арену» в мае

В последний раз «Рубин» сыграл на «Ак Барс Арене» в мае прошлого года. Сейчас домашний стадион «Рубина» – «Центральный».
Спорт день за днем 05:19
Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
РИА Новости вчера в 03:25
Происшествия

Полиция задержала пранкера за розыгрыш на тему коронавируса в метро

Коммерсантъ 06:50
Гаджеты

Xiaomi показала внутренний мир Xiaomi Mi 10

Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) продолжает делиться подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10, который будет представлен на этой неделе.
iXBT.com 01:30
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ вчера в 01:48
Здоровье

Учеными спрогнозирован пик распространения коронавируса

09.02.2020 Ученые Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней сделали свой прогноз относительно пика распространения короновируса 2019-nCo.
Портал Поиск вчера в 11:10
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное