Политика
Российская газетаМИД: «Северный поток-2» достроят вопреки санкциям
Американские санкции не помешают строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом в понедельник заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода будет успешно завершено", - констатировал Панкин.
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Строительство газопровода "Северный поток — 2" будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США, заявил замглавы МИД России Александр Панкин в интервью РИА Новости.РИА Новости01:32
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