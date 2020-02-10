Политика

Российская газетаРоссийская газетаМИД: «Северный поток-2» достроят вопреки санкциям

Американские санкции не помешают строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом в понедельник заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода будет успешно завершено", - констатировал Панкин.
Читать в источнике
Комментировать1077
с чего всё началось

Замглавы МИД: «Северный поток — 2» завершат, несмотря на санкции

Строительство газопровода "Северный поток — 2" будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США, заявил замглавы МИД России Александр Панкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости01:32

Подробнее о событии

Эксперт оценил перспективы проекта «Северный поток — 2»

RT на русском10:06

Замглавы МИД: «Северный поток — 2» достроят вопреки санкциям

Газета.Ru02:58

МИД выразил уверенность в завершении «Северного потока-2»

РБК03:02

МИД: «Северный поток-2» достроят вопреки санкциям

Российская газета04:01

МИД России пообещал помочь завершению «Северного потока – 2»

Известия01:49

МИД России: строительство «Северного потока-2» завершится несмотря на санкции США

Коммерсантъ01:44

Замглавы МИД: «Северный поток — 2» завершат, несмотря на санкции

РИА Новости01:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Культура

Лицо Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом

Piter.tv 10:26
Здоровье

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Известия 08:53
Общество

Домашний арест Калви и Дельпалю продлили до мая

Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил до 13 мая сроки домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и советнику фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 10:16
Здоровье

Более 20 тысяч человек в РФ попали под наблюдение из-за коронавируса

Свыше 20 тысяч человек в России оказались под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус.
Общественная служба новостей 09:23
Технологии

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
РБК 06:31
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Газета.Ru 03:47
Политика

В МИД Украины прокомментировали возможность отправки посла в Москву

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.
RT на русском 04:55
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Происшествия

В Иркутской области женщина погибла, катаясь на тюбинге за минивэном

РИА Новости 08:28
Общество

Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Газета.Ru 07:50
Гаджеты

Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний

После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.
Вечерний курьер 08 февраля в 02:42
Политика

Шойгу рассказал о предстоящем параде Победы

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поделился подробностями о параде по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на Красной Площади в Москве.
Газета.Ru 08:29
Происшествия

Суд арестовал устроившего в московском метро пранк с коронавирусом

Ранее в Москве был задержан юноша, устроивший пранк про коронавирус на станции 1905 года столичного метро.
Газета.Ru 09:12
Гаджеты

MSI Optix G241: монитор для киберспорта с частотой обновления 144 Гц

3DNews 00:59
Кино

Фильм «Паразиты» получил «Оскар» в главной номинации

Картина "Паразиты" (Gisaengchung) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила в воскресенье премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
ТАСС вчера в 23:28
Происшествия

На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники правоохранительных органов задержали столичного автомобилиста, совершившего 2126 дорожно-транспортных нарушений.
Интерфакс 04:45
Авто

Опубликовали изображения «Русского Прадо» от УАЗ

Издание «РГ» и RCI News опубликовали первые рендерные изображения модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», известного как «Русский Прадо».
Автоновости дня 02:58
Кино

«Хищные птицы» возглавили российский прокат

В российском прокате новый лидер – в первую неделю на экранах России фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» удалось взобраться на первую строчку.
АБН вчера в 17:59
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Общество

В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ

Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
REGNUM 01:54
Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
РБК 10:06
Общество

В Минтрансе оценили идею ограничить использование шипованных шин

В Министерстве транспорта России отметили, что увеличение срока запрета на использование шипованной резины невозможно.
Московский Комсомолец 02:30
Политика

Подозреваемую в угрозах Зеленскому отпустили под личное обязательство

РИА Новости 07:59
Политика

В Кремле прокомментировали эскалацию ситуации в Сирии

Москва обеспокоена ситуацией в Сирии в связи с эскалацией в Идлибе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:35
Технологии

У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры

Система безжалостно заявляет, что у пользователя нет прав на выключение собственного компьютера.
ToDay News Ufa вчера в 13:13
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
Биатлон

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира 2020 года.
Коммерсантъ 05:25
Происшествия

Число жертв беспорядков на юге Казахстана увеличилось до десяти

РИА Новости 08 февраля в 23:57
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное