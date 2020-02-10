Строительство газопровода "Северный поток — 2" будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США, заявил замглавы МИД России Александр Панкин в интервью РИА Новости.

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Американские санкции не помешают строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом в понедельник заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода будет успешно завершено", - констатировал Панкин.

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