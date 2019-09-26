Армия и оружие
ИзвестияМИД Сирии назвал заявление США о химической атаке большой ложью
Министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о химической атаке, якобы проведенной армией САР, назвав его ложью. Об этом 27 сентября сообщает «РИА Новости». «Большая ложь», — ответил аль-Муаллем на вопрос об обвинении США.
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МИД РФ обвинил США в подрыве процесса урегулирования в Сирии
Московский Комсомолец26 сентября в 19:45
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