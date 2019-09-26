Армия и оружие
РЕН ТВПомпео обвинил власти Сирии в химатаке в Латакии
Руководитель Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти Сирии несут ответственность за химическую атаку в провинции Латакия, которая, как утверждают в Вашингтоне, была совершена 19 мая.
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Кино
Опубликован новый трейлер «Ирландца» Скорсезе
В Сети появился новый трейлер фильма "Ирландец" Мартина Скорсезе.
Газета.Ru вчера в 10:51
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Происшествия
Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах
Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК 16:02
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Гаджеты
Redmi Note 8T — ещё один бюджетный игровой смартфон
Вероятно, цена Redmi Note 8T также будет сравнима с ценой Redmi Note 8 Pro — 250–300 долларов максимум.
Игромания.ру 08:22
Здоровье
Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам
Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.
Известия 25 сентября в 09:29
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру 25 сентября в 20:09
Политика
Лавров и Помпео обсудили судьбу СНВ-3
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и Госсекретарь США Майк Помпео обсудили продление договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ – СНВ-3) и мораторий на испытание ракет средней дальности.
ТК Звезда 17:37
Политика
Дипломат обвинил следствие по MH17 в заготовленном ответе
В дипломатической среде уверены: Запад заранее назвал Россию виновной в крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе, не дожидаясь завершения следствия.
Газета.Ru 17:07
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Кино
Федор Добронравов рассказал о съемках продолжения сериала «Сваты»
Российский актер Федор Добронравов рассказал, что половина нового 7-го сезона сериала «Сваты» уже снята, сообщают 25 сентября «Известия».
REGNUM 25 сентября в 08:32
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru 13:56
Общество
Россиянки рассказали правду о своих телах
Lenta.ru 05:38
Общество
С 2020 года не придется подтверждать стаж бумажками
С января 2020 года при обращении за госуслугами не придется подтверждать трудовой стаж документально.
Русская Планета 10:21
Экономика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM вчера в 05:58
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Политика
Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 16:47
Космос
В Челябинской области запустили серийное производство двигателей для роботов
Южноуральская панорама 08:30
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости вчера в 03:17
Хоккей
ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв на выезде «Торпедо»
Хоккеисты московского ЦСКА победили нижегородское "Торпедо" и одержали шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
РИА Новости 15:05
Авто
В России компания Bentley отзывает 37 автомобилей Bentley Continental
Автоновости дня 03:54
Политика
Песков пошутил о специальном телефоне Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о специальном «толстом мобильнике» Владимира Путина, которым он пользуется для переговоров вне рабочего кабинета.
Рамблер 16:41
Экономика
На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости вчера в 06:32
Технологии
Суверенный интернет включили на Урале
Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК.
Crypto-news 08:00
Технологии
Boston Dynamics начала продажи робопсов
Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
Профиль вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Футбол
ФИФА ответила на обвинения в махинациях в голосовании премии The Best
Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на обвинения в подтасовке результатов голосования на премии за лучшего игрока года.
Газета.Ru 14:49