Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСША обвинили Асада в новой химатаке

По имеющейся информации, во время атаки сирийские военные использовали в качестве химоружия хлорин. Отмечается, что это первое подтвержденное нарушение международного соглашения о запрещении химического оружия с тех пор, как президент Трамп санкционировал военный удар США по Сирии в 2018 году.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

МИД Сирии назвал заявление США о химической атаке большой ложью

Известия13:30

МИД Сирии: очередное заявление США о химатаке — очередная большая ложь

REGNUM14:13

МИД РФ обвинил США в подрыве процесса урегулирования в Сирии

Московский Комсомолецвчера в 19:45

Глава МИД Сирии назвал последнее заявление США о «химатаке» большой ложью

РИА Новости12:53

РФ: Обвинения США в адрес Сирии могут повредить политическому процессу

РЕН ТВвчера в 19:27

В США сообщили, что в результате химатаки в Латакии никто не погиб

ТАССвчера в 19:34

США обвинили власти Сирии в новом применении химического оружия

Эхо Москвывчера в 12:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:30, Вашингтон
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Lenta.ru 07:43
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко подверглась жесткой критике за выбор наряда

Пара выложила совместную фотографию в социальные сети. Подписчики Дмитрия Тарасова в комментариях под фото раскритиковали стиль Костенко.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:49
Здоровье

В российских молочных продуктах обнаружили техническое пальмовое масло

В российских молочных продуктах обнаружили техническое пальмовое масло.
Авторадио 11:33
Происшествия

Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде

Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев «призвал» Леру Кудрявцеву бросать Игоря Макарова

Сергей попросил Кудрявцеву бросать своего мужа, Игоря Макарова, а та, в свою очередь, намекнула, что была бы не против, и даже в шутку извинилась перед Макаровым.
Bimru.ru 09:12
Политика

Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела России

Телерадиовещательная компания Deutsche Welle отрицает вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 14:31
Гаджеты

Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу

В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.
iXBT.com вчера в 17:01
Гаджеты

Во-первых, это красиво. Глава Huawei обвинил Xiaomi Mi Mix Alpha в отсутствии практического смысла

В интервью после презентации исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун (Yu ChengDong), более известный как Ричард Ю (Richard Yu), высказал своё мнение относительно смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha с необычным «опоясывающим» экраном.
iXBT.com 13:12
Армия и оружие

Китай предсказал США негативные последствия из-за выхода из ДРСМД

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729.
Известия 15:36
Армия и оружие

В Минобороны назвали число сбитых в районе Хмеймима беспилотников

RT на русском 12:17
Авто

Chevrolet Niva получила удешевленную версию

Несмотря на солидный возраст модели, Chevrolet Niva продолжает оставаться в строю и периодически получает те или иные обновления и изменения модельной линейки.
без руля.ру 08:49
Игры

Naughty Dog рассказала о трёхчасовом демо The Last of Us: Part II

Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось опробовать немногим журналистам.
Игромания.ру вчера в 17:59
Происшествия

Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов

В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.
Ведомости 09:59
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика

Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

РИА Новости 06:42
Политика

Новые муниципальные депутаты сняли портреты Путина и Беглова

Прямо перед началом заседания муниципального совета депутат Владимир Волохонский снял портреты президента России Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
МР7.ру вчера в 07:40
Кино

СМИ: Трэвис Найт может стать режиссёром экранизации Uncharted с Томом Холландом

Трэвис Найт («Бамблби») может стать новым режиссёром экранизации Uncharted с Томом Холландом в главной роли.
Мир фантастики 11:28
Армия и оружие

Минобороны: в Тартусе находятся две подлодки с «Калибрами»

Военное ведомство напоминает, что в составе российской эскадры в Средиземном море состоят малошумные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 Черноморского флота России.
REGNUM вчера в 13:06
Общество

В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы

Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 11:05
Происшествия

Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства

Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства.
Известия 13:36
Политика

Лавров назвал условия для возобновления авиасообщения с Грузией

25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он выступает за возобновление авиасообщения с Грузией.
Известия 16:10
Здоровье

Медики назвали главные признаки микроинсульта

Эксперты перечислили главные признаки, по которым можно распознать инсульт или микроинсульт.
Рамблер 07:19
Армия и оружие

Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57

Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.
RT на русском 05:50
Гаджеты

Купить iPhone 11 Pro Max Gold онлайн

Kostroma.Today вчера в 08:56
Политика

В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США

Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС вчера в 18:04
Общество

Из авариек Югры могут переселить в другой регион

Николай Цуканов назвал идею разумной, но сомневается, что редкий глава региона согласится покупать жильё у соседей.
REGNUM 10:28
Наука

В Черном море к концу года посчитают дельфинов

Аргументы недели 15:31
Здоровье

Лео Бокерия рассказал, как предотвратить болезни сердца

Накануне Всемирного дня сердца, который будет отмечаться 29 сентября, кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия дал россиянам три простых, но чрезвычайно важных совета.
Вечерний курьер 01:33
Происшествия

В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

Вести.Ru 11:47
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное