Армия и оружие
Газета.RuСША обвинили Асада в новой химатаке
По имеющейся информации, во время атаки сирийские военные использовали в качестве химоружия хлорин. Отмечается, что это первое подтвержденное нарушение международного соглашения о запрещении химического оружия с тех пор, как президент Трамп санкционировал военный удар США по Сирии в 2018 году.
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Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко подверглась жесткой критике за выбор наряда
Пара выложила совместную фотографию в социальные сети. Подписчики Дмитрия Тарасова в комментариях под фото раскритиковали стиль Костенко.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:49
Здоровье
В российских молочных продуктах обнаружили техническое пальмовое масло
В российских молочных продуктах обнаружили техническое пальмовое масло.
Авторадио 11:33
Происшествия
Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев «призвал» Леру Кудрявцеву бросать Игоря Макарова
Сергей попросил Кудрявцеву бросать своего мужа, Игоря Макарова, а та, в свою очередь, намекнула, что была бы не против, и даже в шутку извинилась перед Макаровым.
Bimru.ru 09:12
Политика
Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела России
Телерадиовещательная компания Deutsche Welle отрицает вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 14:31
Гаджеты
Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.
iXBT.com вчера в 17:01
Гаджеты
Во-первых, это красиво. Глава Huawei обвинил Xiaomi Mi Mix Alpha в отсутствии практического смысла
В интервью после презентации исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун (Yu ChengDong), более известный как Ричард Ю (Richard Yu), высказал своё мнение относительно смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha с необычным «опоясывающим» экраном.
iXBT.com 13:12
Армия и оружие
Китай предсказал США негативные последствия из-за выхода из ДРСМД
2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729.
Известия 15:36
Авто
Chevrolet Niva получила удешевленную версию
Несмотря на солидный возраст модели, Chevrolet Niva продолжает оставаться в строю и периодически получает те или иные обновления и изменения модельной линейки.
без руля.ру 08:49
Игры
Naughty Dog рассказала о трёхчасовом демо The Last of Us: Part II
Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось опробовать немногим журналистам.
Игромания.ру вчера в 17:59
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов
В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.
Ведомости 09:59
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Новые муниципальные депутаты сняли портреты Путина и Беглова
Прямо перед началом заседания муниципального совета депутат Владимир Волохонский снял портреты президента России Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
МР7.ру вчера в 07:40
Кино
СМИ: Трэвис Найт может стать режиссёром экранизации Uncharted с Томом Холландом
Трэвис Найт («Бамблби») может стать новым режиссёром экранизации Uncharted с Томом Холландом в главной роли.
Мир фантастики 11:28
Армия и оружие
Минобороны: в Тартусе находятся две подлодки с «Калибрами»
Военное ведомство напоминает, что в составе российской эскадры в Средиземном море состоят малошумные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 Черноморского флота России.
REGNUM вчера в 13:06
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 11:05
Происшествия
Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства
Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства.
Известия 13:36
Политика
Лавров назвал условия для возобновления авиасообщения с Грузией
25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он выступает за возобновление авиасообщения с Грузией.
Известия 16:10
Здоровье
Медики назвали главные признаки микроинсульта
Эксперты перечислили главные признаки, по которым можно распознать инсульт или микроинсульт.
Рамблер 07:19
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.
RT на русском 05:50
Гаджеты
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Kostroma.Today вчера в 08:56
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС вчера в 18:04
Общество
Из авариек Югры могут переселить в другой регион
Николай Цуканов назвал идею разумной, но сомневается, что редкий глава региона согласится покупать жильё у соседей.
REGNUM 10:28
Наука
В Черном море к концу года посчитают дельфинов
Аргументы недели 15:31
Здоровье
Лео Бокерия рассказал, как предотвратить болезни сердца
Накануне Всемирного дня сердца, который будет отмечаться 29 сентября, кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия дал россиянам три простых, но чрезвычайно важных совета.
Вечерний курьер 01:33
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47