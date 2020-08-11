Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
REGNUM
REGNUM

В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.В источнике
Морган Ортагус
Соединенные Штаты приветствуют недавние действия Словакии по защите от угроз, которые представляют для ее суверенитета иностранные враждебные субъекты. МИД Словакии дал ясно понять, что не потерпит политически мотивированных преступных действий России ни на словацкой земле, ни в Европе.
С чего всё началось
"США приветствуют недавние меры, предпринятые Словакией для защиты от угрозы своему суверенитету со стороны иностранных злоумышленников", - написала руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус на своей странице в Twitter
.
ТАСС20:36
Подробнее о событии
Интерфакс

США одобрили действия Словакии в отношении российских дипломатов

Интерфакс21:34
Известия

Госдеп приветствовал высылку российских дипломатов из Словакии

Известия21:12
РИА Новости

Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии

РИА Новости20:20
Коммерсантъ

США поддержали высылку россиян из Словакии

Коммерсантъ21:17
RT на русском

В Госдепе оценили решение о высылке российских дипломатов из Словакии

RT на русском21:07
ТАСС

Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии

ТАСС20:36
РБК

МИД пообещал зеркальный ответ на высылку Словакией российских дипломатов

РБКвчера в 16:14

Рогозин предложил украшать космические корабли хохломой и гжелью

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в интервью журналисту Юрию Костину в программе «Личные связи» на YouTube, что космические корабли можно украсить традиционными российскими способами – гжелью, хохломой и федоскино.
Петербургский дневник18:58
89

Во время стрельбы у Белого дома ранили сотрудника Секретной службы США

Вашингтон, 11 августа 2020, 05:25 — REGNUM Вторым пострадавшим во время перестрелки недалеко от Белого дома в Вашингтоне стал сотрудник Секретной службы США, сообщили 10 августа на странице ведомства в Twitter.
REGNUM22:25
23

Власти Украины обсудили резкий рост смертности от коронавируса

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно информации пресс-службы офиса президента, на совещании было заявлено, что если на Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40 − 50 в день.
REGNUMвчера в 09:54
1

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
1,2K

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
2,9K

При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти

"В июле в Комсомольском районе Хабаровского края на нефтепроводе Оха – Комсомольск произошла разгерметизация, в результате которой на рельеф местности вытекло более 120 тонн нефти, загрязнено 1700 квадратных метров почв, 70 тысяч квадратных метров вод озера Голое", - говорится в сообщении.
РИА Новости21:19