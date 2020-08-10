МИД Словакии подтвердил высылку трех российских дипломатов
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МИД Словакии сообщил о высылке трех российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатическое ведомство.В источнике
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