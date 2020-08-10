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Ведомости
Ведомости

МИД Словакии подтвердил высылку трех российских дипломатов

МИД Словакии сообщил о высылке трех российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатическое ведомство.В источнике
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РИА Новости

Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии

РИА Новости20:20
ТАСС

Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии

ТАСС20:36
Коммерсантъ

Словакия высылает трех российских дипломатов

Коммерсантъвчера в 13:36
РБК

МИД пообещал зеркальный ответ на высылку Словакией российских дипломатов

РБКвчера в 16:14
Интерфакс

Словакия вышлет трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже

Интерфаксвчера в 13:31
URA.Ru

СМИ: Словакия высылает российских дипломатов

URA.Ruвчера в 13:22
RT на русском

В МИД Словакии прокомментировали высылку российских дипломатов

RT на русскомвчера в 15:02

СПЧ требует освободить задержанных в Беларуси российских журналистов

Комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов потребовала, чтобы МИД выразил официальный протест против задержаний, выяснил местонахождение и состояние россиян, а также обеспечил соблюдение их прав.
Вести Подмосковьявчера в 10:46
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Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratingsвчера в 12:20

Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

США считают прошедшие в Белоруссии президентские выборы несправедливыми и несвободными, а также осуждают реакцию властей и жесткие действия правоохранительных органов в отношении протестующих во время беспорядков, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.
Газета.Ru17:02
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ruвчера в 09:43
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