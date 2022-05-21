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МИД Таиланда: представители пяти стран покинули зал АТЭС во время выступления Решетникова

По сведениям МИД Таиланда, зал покинули представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии.
РИА Новости
Двухдневная министерская встреча АТЭС открылась в субботу в Бангкоке.
ТАСС
В состав АТЭС входят 19 стран и две территории.
ТАСС
В АТЭС входят Австралия, Бруней, Канада, Чили, Китай, Гонконг, Индонезия, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Филиппины, Россия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, США и Вьетнам.
Коммерсантъ

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Представители 5 стран покинули саммит АТЭС во время выступления России
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