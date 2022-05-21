В АТЭС входят Австралия, Бруней, Канада, Чили, Китай, Гонконг, Индонезия, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Филиппины, Россия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, США и Вьетнам.
Украинский кризис разгорелся из-за игнорирования Вашингтоном и НАТО интересов безопасности России, заявил в интервью Junge Welt бывший председатель Социал-демократической партии в Германии Оскар Лафонтен.
Ракеты "Калибр" уничтожили в Житомирской области крупную партию вооружений и техники, доставленной из США и Европы для украинских военных, сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.