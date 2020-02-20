Политика
Piter.tvВ МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе
В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе. Президенты России и Турции планируют провести личную встречу. Об этом заявил глава ведомства Мевлют Чавушоглу.
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«Если не будет результатов», - появились подробности возможных переговоров Путина и Эрдогана по Сирии
Российский Диалогвчера в 07:55
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Общество
Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности
Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.
Транспорт
ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах
ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти, говорится в релизе, опубликованном на сайте местной полиции.
Авто
В Россию возвращаются модели Chevrolet
Компания General Motors и ее партнёр по альянсу - компания UzAuto Motors достигли соглашения, по условиям которого UzAuto Motors начинает продажу своих моделей на экспортных рынках в России, Казахстане и Белоруссии под маркой Chevrolet.
Происшествия
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»
Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Спорт
В рамках лыжной многодневки «Ски Тур» состоятся два масс-старта
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Политика
Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые кардинально сменила образ
Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.
Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Технологии
ВМС США установят для военных целей самый мощный суперкомпьютер
ВМС США хотят использовать суперкомпьютер компании Cray для военных целей. Сведения предоставили в Минобороны.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Биатлон
Норвежский биатлонист рассказал, что в его сборной думают о Логинове
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал, как его сборная отреагировала на выступление россиянина Александра Логинова на чемпионате мира.
Общество
Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве
Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Гаджеты
Компания Xiaomi приготовила отличный подарок к 23 февраля
Общество
Пенсионерке из Челябинска пенсию увеличили на рубль
Жительница Челябинска с 33-летним рабочим стажем пожаловалась президенту России Владимиру Путину на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек, сообщает «74.RU».
Политика
ЦИК не давал распоряжений о голосовании по Конституции на дому
ЦИК не давал распоряжение нижестоящим комиссиям принимать заявления по надомному голосованию по Конституции, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Футбол
Уткин подшутил над Дзюбой после матча «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»
Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин подшутил над нападающим «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг».
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Здоровье
Тюмень справилась с паникой и своих не бросила
Две недели карантина в санатории «Градостроитель» сменили панику в социальных сетях, неприязнь и хэштег #спаситеТюмень знакомым девизом «своих не бросаем».
Гаджеты
Samsung превратит Galaxy A71 в смартфон уровня Galaxy S9, сменив новинке платформу
Смартфоны Samsung Galaxy A51 и A71 — первенцы линейки Galaxy A нового поколения — уже представлены и уже продаются на многих рынках.
Кино
Звезда «Игры престолов» появится во втором сезоне «Ведьмака»
Увидеть актера в новой роли фанаты смогут сразу в самом начале второго сезона сериала. Его персонаж появится в первом эпизоде «Ведьмака».
Общество
Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России
Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Авто
Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач
Компании Kia Motors и Hyundai Motor объявили о создании первой в мире системы предиктивного переключения передач.
Общество
Свадебный ажиотаж ожидается в Воронежской области в красивую дату
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Расходы на пенсионное обеспечение в объеме ВВП снизились с 9 процентов в 2017 году до 7,9 процента в 2019 году.