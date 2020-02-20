Политика

Piter.tvPiter.tvВ МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе

В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе. Президенты России и Турции планируют провести личную встречу. Об этом заявил глава ведомства Мевлют Чавушоглу.
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Анкара активизирует переговоры с Москвой по Идлибу

Коммерсантъ03:28

В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по Идлибу

RT на русском03:16

«Если не будет результатов», - появились подробности возможных переговоров Путина и Эрдогана по Сирии

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Турция намерена усилить контакты с Россией для урегулирования ситуации в Идлибе

ТАСС02:46

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В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе

РИА Новости02:43

В МИД Турции заявили, что Путин и Эрдоган могут провести встречу по Идлибу

Газета.Ru02:50
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
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Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности

Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.
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Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти, говорится в релизе, опубликованном на сайте местной полиции.
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Релиз тактического вестерна Desperados III состоится этим летом

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В Россию возвращаются модели Chevrolet

Компания General Motors и ее партнёр по альянсу - компания UzAuto Motors достигли соглашения, по условиям которого UzAuto Motors начинает продажу своих моделей на экспортных рынках в России, Казахстане и Белоруссии под маркой Chevrolet.
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В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.
Uznayvse.ru 02:49
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Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
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Технологии

ВМС США установят для военных целей самый мощный суперкомпьютер

ВМС США хотят использовать суперкомпьютер компании Cray для военных целей. Сведения предоставили в Минобороны.
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Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
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Норвежский биатлонист рассказал, что в его сборной думают о Логинове

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал, как его сборная отреагировала на выступление россиянина Александра Логинова на чемпионате мира.
РИА Новости 04:23
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Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

РИА Новости 01:39
Общество

Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве

Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев.
ТАСС 03:29
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
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Компания Xiaomi приготовила отличный подарок к 23 февраля

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Общество

Пенсионерке из Челябинска пенсию увеличили на рубль

Жительница Челябинска с 33-летним рабочим стажем пожаловалась президенту России Владимиру Путину на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек, сообщает «74.RU».
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ЦИК не давал распоряжений о голосовании по Конституции на дому

ЦИК не давал распоряжение нижестоящим комиссиям принимать заявления по надомному голосованию по Конституции, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
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Уткин подшутил над Дзюбой после матча «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»

Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин подшутил над нападающим «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг».
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Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Здоровье

Тюмень справилась с паникой и своих не бросила

Две недели карантина в санатории «Градостроитель» сменили панику в социальных сетях, неприязнь и хэштег #спаситеТюмень знакомым девизом «своих не бросаем».
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Samsung превратит Galaxy A71 в смартфон уровня Galaxy S9, сменив новинке платформу

Смартфоны Samsung Galaxy A51 и A71 — первенцы линейки Galaxy A нового поколения — уже представлены и уже продаются на многих рынках.
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Звезда «Игры престолов» появится во втором сезоне «Ведьмака»

Увидеть актера в новой роли фанаты смогут сразу в самом начале второго сезона сериала. Его персонаж появится в первом эпизоде «Ведьмака».
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Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

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Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач

Компании Kia Motors и Hyundai Motor объявили о создании первой в мире системы предиктивного переключения передач.
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Свадебный ажиотаж ожидается в Воронежской области в красивую дату

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Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Расходы на пенсионное обеспечение в объеме ВВП снизились с 9 процентов в 2017 году до 7,9 процента в 2019 году.
Вечерняя Казань 02:08
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