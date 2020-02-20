В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе. Президенты России и Турции планируют провести личную встречу. Об этом заявил глава ведомства Мевлют Чавушоглу.

В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе

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