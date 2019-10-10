Армия и оружие
Российская газетаГлава МИД Турции объяснил причины военной операции в Сирии
Анкара объяснила причины начала военной операции "Источник мира" на севере Сирии. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, власти страны решились на этот шаг из-за поставок американского вооружения силам самообороны сирийских курдов (YPG).
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с чего всё началось
Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk заявил, что Анкара вынужденно начала операцию «Источник мира» в Сирии из-за американских поставок вооружений силам самообороны сирийских курдов.Дождь16:09
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