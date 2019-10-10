Армия и оружие
ФАНМИД Турции назвал причину военной операции в Сирии
Анкара была вынуждена начать военную на севере Сирии из-за поставки вооружений США силам самообороны сирийских курдов (YPG), заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk напомнил, что США изначально обещали вывести своих военных с севера Сирии.
Читать в источнике
Оценить
США сначала сказали: подождите, мы выведем своих военных . Мы ждали, они не вывели.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикРоссийская газета вчера в 16:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Москва следит за ситуацией в Сирии в контексте проводимой Турцией операции
NewInform09 октября в 08:03
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 01:47, Вашингтон
Происшествия
Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге
Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.
РБК вчера в 07:25
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, которая пропала в Саратове ранним утром 9 октября.
Известия вчера в 18:52
Политика
Минюст России: ФБК Навального включен в список иноагентов
НКО признали иностранным агентом. Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в список иностранных агентов.
Piter.tv 09 октября в 05:43
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Экономика
Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании
Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Происшествия
В Саратове три человека пострадали в ДТП со скорой помощью
Ранее в ГИБДД сообщили, что машина скорой медицинской помощи "Газель" в пятницу утром в Саратове на пересечении улиц Большая Садовая и Шелковичная опрокинулась на бок в результате столкновения с автомобилем "Нива", информация о пострадавших уточнялась.
РИА Новости 01:21
Политика
Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК вчера в 17:09
Политика
Путин предупредил о скором увеличении числа школьников
Президент Владимир Путин заявил, что властям следует заранее подготовиться к скорому значительному увеличению числа школьников в России.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
Энергетика
«Газпром» сможет напрямую поставлять газ предприятиям Украины
Как только Украина имплементирует у себя европейское законодательство, российский "Газпром" сможет работать на украинском газовом рынке и поставлять свою продукцию тем предприятиям Украины и в таком количестве, в котором захочет.
Капитал страны 09 октября в 12:54
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Шоу-бизнес
Фото Селены Гомес без макияжа собрало 8 млн лайков
Менее чем за сутки публикация звезды набрала свыше 8,3 млн лайков.
RuNews24.ru 09 октября в 11:16
Происшествия
В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ
РИА Новости вчера в 08:24
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Ореанда-Новости вчера в 13:43
Армия и оружие
Госдеп назвал условия для санкций против Турции из-за операции в Сирии
Анкара на этой неделе начала наземную операцию на севере Сирии — в регионе, который контролируется сирийскими курдами, в том числе «Отрядами народной самообороны» (YPG), которые Турция считает террористическими группировками.
РБК вчера в 19:51
Футбол
Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020
Вести.Ru вчера в 16:39
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
161.ru вчера в 09:30
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 08 октября в 04:28
Происшествия
Против убивших в Пакистане надзирательницу россиянок завели дело
Газета.Ru вчера в 21:41
Армия и оружие
В США показали навигатор «Судного дня»
Lenta.ru вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати
Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе. Скоро модель родит первого ребенка.
Lisa.ru вчера в 14:00
Политика
Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".
РИА Новости вчера в 11:22
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил, какой должна быть температура в квартире
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ИА IrkutskMedia, в жилых комнатах должен соблюдаться следующий температурный режим: в холодное время года 18—24 градуса; в теплый период года 20—28 градусов.
ToDay News Ufa 09 октября в 18:25
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Происшествия
В Лондоне умер экс-владелец Уралтрансбанка Валерий Заводов
Банкир находился под уголовным преследованием Бывший владелец обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в Лондоне.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 07:24
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47