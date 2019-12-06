Политика

РБКРБКМИД Турции объяснил покупку ракетных систем С-400 у России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара была вынуждена купить российские зенитные ракетные комплексы С-400, так как союзники по НАТО не хотели продавать Турции аналогичное вооружение.
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МИД Турции объяснил покупку ракетных систем С-400 у России

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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
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Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

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Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.
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В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
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От хакерских атак россиянина Якубца пострадали более 300 компаний

Ранее стало известно, что власти Соединенных штатов обвинили россиян Максима Якубца и Игоря Турашова в киберпреступлениях.
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