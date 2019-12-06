Политика
РБКМИД Турции объяснил покупку ракетных систем С-400 у России
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара была вынуждена купить российские зенитные ракетные комплексы С-400, так как союзники по НАТО не хотели продавать Турции аналогичное вооружение.
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Общество
Le Monde сообщила о «базе российских шпионов» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» с 2014 по 2018 год якобы использовали Французские Альпы как свою опорную базу.
Происшествия
В оккупированном Артемовске двое подростков до смерти забили пособника ВСУ
Умер избитый вечером 29 ноября подростками известный на Украине пособник ВСУ, так называемый «волонтер АТО» Мирошниченко.
Общество
Умер отравившийся «Кротом» ученый-математик из МГУ
Ученый-математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов умер на 92-м году жизни в Москве, сообщил РБК его сын.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Политика
Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
Происшествия
SSJ100 совершил вынужденную посадку во Внуково после вылета в Надым
Самолет SSJ100 вынужденно сел в аэропорту Внуково из-за технической проблемы в одном из двигателей, передает РИА "Новости", ссылаясь на представителя экстренных служб Москвы.
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Авто
Mitsubishi рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2020 году
В будущем году японский автопроизводитель Mitsubishi привезёт в Россию несколько новинок.
Политика
Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Политика
Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе
Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.
Происшествия
Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде
В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
Фигурное катание
Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке в преддверии финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
Происшествия
В Омской области нашли «озеро» из крови
В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
Общество
В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре
Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Общество
В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой
Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".
Общество
Меркель впервые посетила Освенцим
В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Общество
От хакерских атак россиянина Якубца пострадали более 300 компаний
Ранее стало известно, что власти Соединенных штатов обвинили россиян Максима Якубца и Игоря Турашова в киберпреступлениях.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Гаджеты
Недорогой флагман Redmi K30 получит новейшую камеру
Компания Xiaomi выпустит смартфон, который станет первым в мире устройством с новейшим 64-мегапиксельным фотодатчиком Sony IMX686.
Игры
Хакеры лишили Assassin’s Creed Origins защиты Denuvo и VMProtect
Группа хакеров CODEX смогла полностью удалить системы защиты Denuvo и VMProtect из Assassin's Creed Origins.
Политика
Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым
В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Минобороны России испытало спутник-инспектор
Общество
Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян
Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.
Общество
Мэрия Екатеринбурга выиграла суд по станции «Бажовская»
Администрация Екатеринбурга добивается возвращения земельного участка на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова, чтобы в перспективе достроить станцию метро «Бажовская».