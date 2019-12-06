Политика
РБКМИД Турции объяснил покупку ракетных систем С-400 у России
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара была вынуждена купить российские зенитные ракетные комплексы С-400, так как союзники по НАТО не хотели продавать Турции аналогичное вооружение.
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Экономика
«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд
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Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
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Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
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Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
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В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
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Эксперты Совета Европы раскритиковали украинский закон о языке
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Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке
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Второй раз подряд в составе «железнодорожников» отсутствует основной вратарь команды Гильерме.
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Наука
Частое окрашивание и выпрямление волос может привести к раку
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Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Кино
IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года
Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при
Россиянка Камила Валиева одержала победу в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
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Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
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В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
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Здоровье
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Пьет другое лекарство, разжижающее мокроту в легких, муколитик.
Шоу-бизнес
Мошенники выставили на продажу дом Волочковой
Мошенники разместили в Интернете объявление о продаже дома, принадлежащего балерине Анастасии Волочковой.
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Qualcomm представила новые ARM-процессоры для Windows-устройств
Qualcomm провела ежегодный саммит Snapdragon Tech, на котором представила новые продукты: мобильные чипы с поддержкой электронной документации и революционный сканер отпечатков с самой большой рабочей площадью.
Политика
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Политика
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев сказал, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере.
Здоровье
Врачи назвали продукты, вызывающие мигрень и депрессию
Некоторые продукты могут удивительным образом повлиять на головной мозг — вызвать панику или наоборот помочь побороть депрессию.