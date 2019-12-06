Политика

РБКРБКМИД Турции объяснил покупку ракетных систем С-400 у России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара была вынуждена купить российские зенитные ракетные комплексы С-400, так как союзники по НАТО не хотели продавать Турции аналогичное вооружение.
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МИД Турции объяснил покупку ракетных систем С-400 у России

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