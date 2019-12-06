Политика

BFM.ruBFM.ruТурция объяснила покупку С-400 вынужденной мерой

Турция объяснила покупку российских зенитных ракетных систем С-400 вынужденной мерой. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил об отказе союзников по НАТО в продаже подобного вооружения Анкаре, передает ТАСС.
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Глава МИД Турции объяснил, что покупка российских С-400 не была политическим выбором

ТАСС08:19

МИД Турции объяснил покупку ракетных систем С-400 у России

РБК09:44

В Турции объяснили покупку российских С-400

РИА Новости08:40

В Турции объяснили покупку у России ЗРС С-400

Газета.Ru11:41

В Турции объяснили покупку С-400

RT на русском07:46

Турция намекнула на дополнительную закупку С-400

Взгляд.ру07:45

Турция рассказала о вынужденной покупке российских С-400

Lenta.ru06:52
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Политика

В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым

Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Lenta.ru 15:06
Происшествия

Под Омском обнаружили озеро крови

Активисты Общероссийского народного фронта в Омской области обнаружили в Калачинском районе водоем, заполненный кровью убитых животных.
Российская газета 10:45
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Фигуристка Валиева выиграла золото финала Гран-при среди юниоров

Yohei Osada / AFLO / Globallookpress Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу в финале Гран-при в юниорском разряде.
РЕН ТВ 11:40
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС 10:11
Политика

Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
RT на русском 09:13
Экономика

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
РИА Новости 05:40
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Сергей Семак: «Восхищаюсь профессионализмом Краневиттера»

Спорт-Экспресс 14:03
Политика

В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита в «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов рассказал, чего ждут российские власти от предстоящего в Париже саммита в «нормандском формате».
Expert.ru 06:00
Технологии

В Android-смартфонах появилась уникальная функция

На смартфонах с Android появилась новая функция, она предназначена для концентрации внимания пользователей.
ToDay News Ufa 03:40
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости 04 декабря в 09:19
Политика

Украина запретит гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам

Дипломат отметил, что инициатива вызвана тем, что визит граждан в Россию «несёт угрозу государственной безопасности Украины».
Говорит Москва вчера в 07:33
Политика

Песков прокомментировал дело Егора Жукова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дело участника несанкционированной акции в Москве 27 июля Егора Жукова.
RT на русском вчера в 14:56
Космос

Исследователи находят смесь, заставляющую озера Титана извергать азот

AstroNews.ru 04 декабря в 18:19
Общество

Меркель рассказала о стыде за преступления нацистов в Освенциме

Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что ей стыдно за преступления, которые совершали нацисты в польском Освенциме, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 10:36
Игры

В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2

На платформе Steam открыли предпродажу шутера Red Dead Redemption 2. Оригинальная версия игры обойдется в ₽2 499, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет ₽3 299 и ₽3 999 соответственно.
CyberSport.ru вчера в 03:28
Здоровье

Медики рассказали, как быстрее справиться с кашлем

Зарубежные медики рассказали о том, что быстрее справиться с кашлем помогают простые методы, о которых многие не знают.
Дни24 04 декабря в 13:15
Происшествия

Суд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»

Ведомости 13:00
Происшествия

Москвичку задержали по подозрению в избиении двухлетней дочери

На северо-западе столицы задержана подозреваемая в неоднократном избиении малолетней дочери, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 00:20
Политика

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Газета.Ru 12:15
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК 15:51
Происшествия

Умер избитый подростками за украинский язык волонтер

На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Lenta.ru 12:16
Происшествия

В Германии нашли украденные 40 лет назад полотна Гольбейна и Брейгеля

Интерфакс 11:09
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
РИА Новости 11:55
Общество

ВТБ ответил на ролики Навального

В начале декабря Алексей Навальный опубликовал два ролика, в которых утверждалось, что Светлана Медведева и ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде якобы пользуются самолетами, которые принадлежат офшору банка ВТБ.
Lenta.ru 15:35
Игры

Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Gmbox.ru 07:42
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж

Весной этого года солист группы "Иванушки-International" 49-летний Андрей Григорьев-Апполонов расстался со своей женой Машей с которой прожил 17 лет.
Uznayvse.ru 12:49
Армия и оружие

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
РБК вчера в 14:06
Общество

В Комитете по этике РФС ответили на слова Запашного о фанатах

Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев в комментарии "Газете.Ru" раскритиковал слова генерального директора Большого Московского государственного цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного.
Газета.Ru 05:31
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Джей Джей Абрамс ждет, что новые «Звездные войны» взбесят фанатов

Газета.Ru 04:27
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