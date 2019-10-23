В соответствии с нашими соглашениями с США и Россией и после получения соответствующих гарантий мы завершили операцию "Источник мира". Но это не означает, что мы оттуда уходим, мы сохраняем присутствие. И это отмечено в договоренностях с РФ и США.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что операция «Источник мира» в Сирии была временно приостановлена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агенство Anadolu. Напомним, с 9 октября турецкие войска проводят операцию против курдов на северо-востоке страны.

Политика CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии «Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.

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