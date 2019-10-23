Армия и оружие
Общественная служба новостейТурция приостановила военную операцию в Сирии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что операция «Источник мира» в Сирии была временно приостановлена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агенство Anadolu. Напомним, с 9 октября турецкие войска проводят операцию против курдов на северо-востоке страны.
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В соответствии с нашими соглашениями с США и Россией и после получения соответствующих гарантий мы завершили операцию "Источник мира". Но это не означает, что мы оттуда уходим, мы сохраняем присутствие. И это отмечено в договоренностях с РФ и США.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикКоммерсантъ 05:24
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