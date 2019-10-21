Армия и оружие
РидусМИД Турции объявил о приостановке военной операции в Сирии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что военная операция «Источник мира» в Сирии приостановлена, сообщает РИА Новости. При этом министр иностранных дел уточнил, что миссия не окончена и турецкая армия готова «дать отпор террористам в случае необходимости».
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В соответствии с нашими соглашениями с США и Россией и после получения соответствующих гарантий мы завершили операцию "Источник мира". Но это не означает, что мы оттуда уходим, мы сохраняем присутствие. И это отмечено в договоренностях с РФ и США.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикКоммерсантъ 05:24
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