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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что военная операция «Источник мира» в Сирии приостановлена, сообщает РИА Новости. При этом министр иностранных дел уточнил, что миссия не окончена и турецкая армия готова «дать отпор террористам в случае необходимости».

МИД Турции объявил о приостановке военной операции в Сирии

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