Политика
Газета.RuМИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи. Об этом он написал в своем Twitter.
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Я приветствую историческое голосование конгресса США, признающее геноцид армян. Резолюция 296 — смелый шаг на пути к служению правде и исторической справедливости, которая также принесет утешение миллионам потомков армян, выживших во время геноцида.
— Никол Пашинян, армянский политикРИА Новости вчера в 19:08
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Месть за «Источник мира». Турция назвала позорным решение США признать геноцид армян
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